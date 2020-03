En las crisis se "ve de qué están hechos los gobernantes": AMLO

Al asegurar que “no estoy apanicado”, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en las crisis es donde “se ve de qué están hechos los gobernantes”.

Durante su conferencia de prensa de este martes, y ante un cuestionamiento sobre la forma en que ve su futuro político después de la contingencia por la pandemia de Covid-19, el Jefe del Ejecutivo sostuvo que está optimista, y pese a lo que puedan opinar sus adversarios “estamos muy bien y de buenas”.

En seguida, subrayó: “No estoy angustiado, apanicado, vencido, además, siempre he dicho, copiando una frase de Omar Torrijo, que ‘el que se aflige, se afloja’. Aquí es donde se ve, en las crisis, de que están hechos los dirigentes, los gobernantes, entonces yo acepto el desafío y estoy seguro que vamos a salir a delante, que vamos a lograr el renacimiento de México y algo que es fundamental, el hacer valer la cuarte transformación”.

Aseguró que el tema de fondo no sólo es enfrentar el coronavirus y salir delante de la crisis economía, sino establecer las bases de una patria nueva y la cuarta transformación.

“Lo que está en juego es si triunfa el cambio verdadero o fracasa; si sale adelante la cuarta transformación o regresamos a lo de antes. Ese es el desafío, el debate de fondo, y no quiero presumir pero les vamos a ganar porque tenemos la razón y tenemos el apoyo de la gente y eso es importantísimo, el apoyo del pueblo”.

Al hablar de los efectos económicos que tiene la pandemia en México, recordó que conversó recientemente con el presidente de Estados Unidos y se acordó no cerrar las fronteras ni imponer nuevos aranceles. Además, apuntó que cada vez está más integrada la economía de los dos países, por lo que “un cierre de frontera no sólo nos afecta a nosotros, sino también a ellos, no conviene”

El comercio con Estados Unidos, dijo, ese es un aspecto importantísimo para la reactivación económica, “pero no vamos a apostar sólo a eso, vamos a reactivar el mercado interno con programas de uso intensivo de mano de obra, como lo estamos haciendo pero vamos a profundizar más”.

Además, luego de que momentos antes insistió que no habrá un rescate al estilo Fobaproa para empresas grandes, detalló al sector privado que instruyó que no se detenga la devolución del IVA a las empresas.

A la vez, ante la caída de los precios internaciones del petróleo, dijo que no le conviene al país vender petróleo al extranjero en 11 dólares por barril, pero no se puede procesar ni hay mucha capacidad de almacenamiento para vender el crudo posteriormente en mejores precios porque no se invirtió por muchos años en el sector, principalmente en refinerías.

Explicó que se rehabilitaron “en el periodo neoliberal” tres refinerías, para lo cual se destinaron 8 mil millones de dólares. Se trata de Minatitlán, Cadereyata y Madero, pero se dejaron fuera Salina Cruz, Salamanca y Tula. No obstante, las que se reconfiguraron producían menos. “¿qué pasó entonces?, la corrupción”.

Detalló que con la inversión de 12 mil millones de pesos que se destinaron en el año pasado, y otro tanto en el actual, se incrementó la capacidad de refinación, en busca de que a finales del año se pase del millón 200 mil barriles exportados, a una exportación de 800 mil para aumentar la capacidad de refinación en 400 mil barriles diarios.