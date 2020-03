Acepta Calderón tregua propuesta por AMLO ante emergencia por Covid-19

El ex presidente Felipe Calderón aceptó la tregua propuesta esta mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la emergencia sanitaria.

“Le tomo la palabra, hagamos una tregua. No polaricemos ni desde la Presidencia (conservadores, etc), ni desde la oposición. Concentrémonos en atender la emergencia. Pongo a su disposición la experiencia adquirida con H1N1. Enfoquémonos en servir a México en esta hora tan difícil", publicó el ex panista en su cuenta de Twitter.

En varios mensajes publicados por Calderón Hinojosa, el michoacano también se disculpó con el jefe del Ejecutivo por si se ofendió con una pregunta sobre la persona que estaba junto a él en la gira por Sinaloa y que supuestamente era el hermano de Joaquín El Chapo Guzmán.

Escribió: "Sr. Presidente: aquí acompaño el tweet en el que hice una pregunta abierta. No hice la afirmación que Usted dice. Pregunté y estoy en mi derecho. También publiqué la aclaración de la Sra. Beatriz Gutiérrez. Si eso le parece ofensivo o calumnioso, me disculpo. (no lo es)".

En el tuit al que se refiere, el ex mandatario preguntó "¿Quién es la persona que está atrás del presidente?" Su mensaje estaba acompañado de una fotografía de López Obrador con una persona que está detrás suyo.

En su conferencia matutina, López Obrador dijo esperar que Calderón se disculpara por haber señalado que se reunió con el supuesto hermano de Guzmán Loera , cuando la persona que estaba junto a él era un médico del IMSS en Sinaloa.