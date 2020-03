En la pandemia, conservadores buscan generar vacíos de poder: AMLO

Culiacán, Sin. Por segunda ocasión en tres días, a través de un video, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la población a mantenerse en casa si no hay necesidad de salir, conminando a que sólo aquellos que tengan actividades laborales esenciales salgan a efectuarlas.

Descalificó a quienes lo critican por mantener su actividad pública sugiriendo que detrás de estas posturas pretenden generar vacíos de poder.

"¿Saben qué quieren los conservadores? Que yo me aísle ¡Imagínense, no habría conducción. O sí, habría la conducción de ellos, porque en política no hay vacíos de poder, los vacíos se llenan y eso es lo que ellos quieren, que haya un vacío para que se apoderen ellos de la conducción política del país. De manera irresponsable, porque todo lo que están haciendo es por su coraje ante los cambios que estamos llevando a cabo, como estaban dedicados a robar, a saquear y dijimos basta, muy enojados porque robaban".

Hospedado en el hotel Lucerna, donde se detectó uno de los primeros casos de Covid 19 en Sinaloa, López Obrador grabó un video: "Estoy en Culiacán en este hotel Lucerna. Aquí me he hospedado siempre, desde antes de ser presidente. En este hotel estuvo uno de los primeros infectados del coronavirus. Desde luego ya se limpió, hay sanidad, y el coronavirus no es la peste".

Sin embargo, pidió a la población cumplir con las recomendaciones que están haciendo los médicos, especialistas y científicos para mantener la "sana distancia".

"Que estemos en nuestras casas. Si no son actividades fundamentales las que llevemos a casa. Y algo que considero fundamental, cuidar a nuestros adultos mayores. Ahí está la clave, esa es la aportación de México al mundo frente a esta crisis, porque aunque no les guste a algunos, nuestra cultura siempre nos ha salvado".

López Obrador enfatizó una vez más en la importancia de la familia para enfrentar esta coyuntura y el cuidado a los adultos mayores. "Si nos quedamos en casa y nos proponemos cuidar a los adultos mayores que es la población más vulnerable, vamos a salir a delante. Que salgamos a la calle, que trabajemos los que tengamos una función importante, básica".

El mandatario narró un incidente registrado la víspera en el aeropuerto de Tijuana, en lo que calificó de provocaciones de algunos medios, al cuestionarlo sobre su actitud ante las medidas de seguridad sanitaria. Cuentan que algunos medios de comunicación que, sugirió, están al servicio de los sectores conservadores, difundieron este incidente.

"Están muy molestos, porque no aceptan la transformación, pero yo soy perseverante. Ni un paso atrás, además son millones los mexicanos que haya un verdadero cambio, vamos hacia adelante. Estoy muy bien y de buenas".

Señaló que sólo cuando haya malestares propios del Covid-19 - tos seca, dolor de cuerpo, temperatura y dolor de cabeza- se tendrá que realizar la prueba. Recordó que los gobernadores de Hidalgo, Omar Fayad y de Tabasco, Adán López dieron positivo a la enfermedad y les expresó su solidaridad.