AMLO, dispuesto a prueba de Covid-19 cuando le indiquen

Badiraguato, Sin. Al continuar su recorrido por el país para supervisar el avance de un tramo carretero Badiraguato-Parral, el presidente, Andrés Manuel López Obrador justificó su actividad pública en esta coyuntura "porque se requiere que haya conducción del país. Los conservadores quisieran no solo que me apartara, sino que desapareciera, que fracasara la Cuarta Transformación, pero no les vamos a dar gusto.

En su primera gira a Badiraguato desde el frustrado operativo en Culiacán para detener a Ovidio Guzmán un municipio sinaloense con presencia del Cartel de Sinaloa, López Obrador fustigó lo que calificó de provocaciones que, dijo, ha recibido desde ayer, sobre el incumplimiento de medidas sanitarias. Tras explicar que las ha cumplido -en particular la toma de temperatura en los aeropuertos- cuestionó: "ahora van a decir que me haga yo la prueba. Yo me atengo a lo que dice la Seretaría de salud cuando hay que hacerse la prueba . ¿Cuándo es que hay que hacerse la prueba cuando?"

Explicó que solo en casos en donde haya tos seca, temperatura, dolor de cuerpo y de cabeza, "pero si vamos todos espantados a tomarnos la prueba o vamos todos espantados a comprar tapabocas, que los especialistas dicen que no ayuda, que es para los enfermos. Si se está enfermo hay que estar en la casa y también para que consumir los tapabocas, va a costar más. Todo esto tenemos que tomarlo en cuenta. No alarmar, tenemos muchas fortalezas, vamos a salir adelante. Tengamos fe, es mucha la fortaleza de México.".

Como lo hiciera unas horas antes en un video difundido en redes sociales, López Obrador dijo que él no se podía poner en cuarentena para asumir la conducción del país. Ante trabajadores de la empresa que construye la carretera, hizo un nuevo y largo desglose de sus políticas sociales y sus principales programas, enfátizando, al momento de referirse a las pensiones para adultos mayores, en el mayor cuidadme debe tenerse con este sector de la población.

Los adultos mayores conforme el sector "más susceptible" al coronavirus. "Está demostrado que no hay cura, que no hay vacuna, que afecta más a los hombres que a las mujeres; que afecta más a quienes tienen enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión. Por ello conminó a incrementar los cuidados familiares hacia los adultos mayores.

Más adelante acusó a los conservadores y a algunos medios de comunicación de descalificarlo porque "están molestos porque pensaban que iban a seguir robando, porque no tenían llevadera y que iba a seguir igual.

Piensen en una empresa grande, un banco grande pues esa empresa, ese banco no pagaba impuestos, estoy hablando de miles de millones de pesos. De igual forma fustigó lo que calificó como subvenciones millonarias a los medios de comunicación, pues tan solo el último año del gobierno pasado, se asignaron oficialmente 10 mil millones de pesos que era lo que se gastaban en publicidad