Pese a crisis económica no solicitaré crédito al FMI: López Obrador

Ciudad de México. A pesar de la crisis económica que está provocando la pandemia del virus Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no solicitará ningún crédito al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Manifestó que se puede salir adelante sin endeudar al país, evitando la corrupción, con el pago de los contribuyentes, cuidando la economía popular, garantizando recursos para los programas sociales, porque “se tienen finanzas sanas”; y que no aumente el precio de las gasolinas y el diésel.



Afirmó que si como presidente se encierra en Palacio Nacional y no da la cara, ¿qué mensaje estamos transmitiendo?, ¿cómo vamos a estar alentando a la gente para que salgamos adelante ante esta adversidad? “Que no nos venza esta crisis por el coronavirus, y tener mucha fe de que vamos a lograr pronto reactivar nuestra economía”, señaló desde Bahía de Banderas, Nayarit, a donde acudió a supervisar obras de mejoramiento urbano.

“Tenemos que cuidar nuestra economía porque si se nos cae mucho va a haber pobreza y esa pobreza también produce desgracias… Si nos paramos por completo, vamos a sufrir más”, afirmó.



“Ante la crisis, nada de que vamos a pedir un crédito al Fondo Monetario Internacional, como era la costumbre. No, nada de endeudar al país, podemos salir si evitamos la corrupción”.



Pidió a los concesionarios de gasolineras que ayuden ajustando precios a la baja. La gasolina magna no puede costar más de 17 pesos y la premium no más de 19. En tanto, dijo, el gobierno está pendiente de que no haya especulación en precios de alimentos, ni carestía para que no se afecte al consumidor.



Planteó que en esta contingencia se reforzará el plan de salud para atender a enfermos de coronavirus, pero también “estamos buscando atemperar los efectos de esta pandemia, manteniendo en la medida de lo posible nuestra economía”.



Consideró que se puede parar cuando se tiene una economía al estilo de los países europeos y Estados Unidos, en donde la mayor parte de la población económicamente activa pertenece a las actividades formales, pero “desgraciadamente nosotros tenemos más de la mitad en la economía informal, millones de mexicanos”.



Por eso se deben atender los pequeños comercios, los talleres, las taquerías, “toda la actividad económica de la gente pobre, de los que viven al día, los que diariamente consiguen su sobrevivencia”.



Una forma de hacerlo, sostuvo, es invirtiendo en programas, como el mejoramiento urbano. En Bahía de Banderas, dijo, que aplican en obras de vivienda alrededor de 450 millones de pesos, que generan alrededor de mil 500 empleos, y “así tenemos 17 intervenciones en el país, estamos hablando de alrededor de 50 mil empleos”.



Con Sembrando vida este año se mantienen 400 mil empleos para sembradores; mientras con Jóvenes construyendo el futuro, un millón se capacitan recibiendo un salario mínimo y anticipó que este año se ampliarán las tandas del bienestar.



“Se contemplaban 500 mil créditos para pequeños negocios y va a aumentar a un millón de créditos más de 25 mil pesos para microempresas, tanto del sector formal como del sector informal. Es una inversión de 25 mil millones de pesos. Se dan 25 mil pesos, tres meses de gracia, no se abona y hasta el cuarto mes mil pesos, y se termina de pagar en tres años”.



Aseguró que “están garantizados los programas sociales”, porque a pesar de la contingencia “tenemos finanzas públicas sanas. El último reporte que tengo es que la recaudación es del 6 por ciento, superior al año pasado, porque nos están ayudando a pagar las contribuciones empresarios, profesionales y muchos se están regularizando porque ya son delito grave las facturas falsas”.



De manera que, agregó, quienes se dedicaban a eso, “por voluntad propia están llegando al SAT (Servicio de Administración Tributaria) a ponerse al día, y también las grandes empresas, que antes por influencia no pagaban o se les condonaban los impuestos”. Como no hay corrupción, subrayó, “nos rinde el presupuesto”.



Recordó que por esta contingencia, en apoyo a la economía popular, se adelantan cuatro meses de pensión –40 mil millones de pesos- a ocho millones de adultos mayores. La mitad, dijo, recibieron su depósito y ya empezaron los operativos para entregarles los recursos directamente directamente a los que no tienen cuentas bancarias.



Asimismo se adelantarán las pensiones para niños con discapacidad y “ahí vienen las becas, 11 millones de apoyos para estudiantes de todos los niveles de escolaridad”.

López Obrador mencionó que sus recorridos ahora se realizan con sana distancia. “Es incomodo, porque por cuestiones de salud no podemos darnos la mano, no podemos abrazar si nos queremos mucho, pero el saludo es tocándonos el corazón, y podemos inclinarnos en señal de respeto”.