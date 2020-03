No puedo aislarme, debo dedicarme a acciones contra Covid-19: AMLO

“No me puedo poner en cuarenta ni aislarme” porque tengo una función básica, y “le estoy dedicando mucho más tiempo a todas las acciones” por el Covid-19, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien mencionó que después de la gira de tres días que inicia hoy, dependiendo de la situación, determinará si continúa supervisando obras en los estados. Como están prohibidas las concentraciones, mencionó que quien vaya a recibirlo al aeropuerto o es “conservador” o lo enviaron sus adversarios.

López Obrador arribará en un rato más a la terminal aérea de Puerto Vallarta, Jalisco, para de ahí dirigirse a Bahía de Banderas, Nayarit, y posteriormente volará a Tijuana. “Cuidado con los provocadores; como decían antes, el que no brinque es charro, el que vaya es conservador, que me dejen porque voy a cumplir con mi misión”.

Resaltó: “no quiero a nadie en el aeropuerto de Tijuana, porque “hay ahí un candidato de un partido conservador que todos los días está atacando, el director de Coparmex (Gustavo de Hoyos), que parece un sector del PAN. Quiere ser candidato y todos los días es atacarnos, entonces no vayan a querer estar ahí, cuidando con los provocadores”.

Al preguntarle si continuará con sus giras las tres semanas que restan de la jornada de sana distancia, respondió: “vamos a ir evaluando, nos vamos a ver aquí el lunes, el martes, vamos a ver cuál es la situación, como van evolucionando las cosas y a partir de ahí voy tomar decisiones”.

Llamó a la ciudadanía a no confiarse ante la emergencia. “A cuidarnos todos, a ser muy solidarios, muy fraternos. No es el tiempo para las mezquindades, y a los adversarios, exhortarlos a que ya no sigan mostrando el cobre porque perjudican, confunden y dan pena ajena”.

Pidió no usar de más los cubre bocas “si no los necesitamos, porque los necesitan los médicos, los enfermos. No exageremos, actuemos de manera responsable”.

Recordó que mañana estará en Mexicali, Baja California y en San Luis Río Colorado, Sonora. El domingo en Badiguarato, Sonora”.