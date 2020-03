Llama AMLO a redoblar esfuerzos para evitar alza en casos de Covid-19

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a redoblar las medidas de prevención ante el coronavirus para evitar el disparo de casos, la saturación de hospitales y una caída más profunda de la economía. "No nos van a alcanzar las camas, los hospitales, aún cuando estamos preparados para recibir a miles. Esto va a ser algo desbordante", dijo al mostrar una gráfica que le hicieron llegar hoy y en la cual se muestra una proyección en un escenario negativo.

En el primer mensaje en redes sociales que emite con detalles y advertencias acerca de la contingencia sanitaria y en momentos en el que el país reporta un alza en el número de casos (12 muertos y 717 contagiados al corte de este viernes), resaltó que es importante guardarse en casa y salir, con precaución, sólo a lo necesario.

Señaló que el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar la vida de los mexicanos porque se puede caer más la economía si no prevenimos. Dijo que sólo las empresas que producen bienes y servicios básicas, como la producción de alimentos y de equipos de salud, se mantengan activas.

En cambio, si nos cuidamos y hacemos caso, agregó, "la curva va a ser así", señaló al tiempo de marcar con el dedo índice un pico y luego un descenso importante de los contagios lo cual garantizaría la no saturación de los servicios de salud y aseguraría menos muertes.

El presidente López Obrador pidió redoblar la entrega, sacrificio y obediencia para enfrentar el coronavirus y pidió a la población quedarse en su casa y guardar la sana distancia.

El mandatario dijo que no se trata de estar aislados sino con cuidado especial a los adultos mayores. También habló de las medidas de prevención en centros laborales de los sectores público y privado.

Pidió no ir de balde al hospital sino sólo cuando se tengan los síntomas fuertes como fiebre, tos seca, dolor de cuerpo y dificultad para respirar.

Si no prevenimos, dijo, podemos perder más, se nos puede caer más la economía. No obstante, indicó que se puede ir a los tianguis, a los mercados, desplazarse con cuidado sólo para lo fundamental, es decir, no salir si no hay algo verdaderamente necesario que nos obligue a salir. "Vamos a aguantar, a mantener este retiro que nos va a ayudar mucho", al tiempo de mostrar una gráfica en la que se plantea que de no retirarse.

Al término de una gira comentó que México va bien, respecto a lo que ocurre en otras partes del mundo, precisamente porque estamos haciendo caso a los especialistas. Llevamos 28 días desde el primer caso de infección y al día de hoy, 717 infectados, desgraciadamente 12 defunciones, pero si comparamos con otros países de Europa o Estados Unidos o Canadá "estamos entre los países con menos infectados", proporcionalmente según los días de contagio.

Expresó su petición de ser fraternos y solidarios, vencer esta adversidad y recuperar rápido la economía. "Viva México".

Y, al inicio de su mensaje expresó: “Estuve en Nayarit, con sana distancia pero supervisando obras muy importantes para el desarrollo económico y social de la región y de nuestro país. Estoy revisando información que me están enviando de la ciudad de México y quiero compartir con ustedes.

“Quiero hablarles de cómo debemos redoblar nuestra entrega, nuestro sacrificio, nuestra obediencia para que entre todos podamos detener, enfrentar, salir airosos de la epidemia del coronavirus.

“Yo he dicho y lo creo que más que los hospitales, tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Es mejor prevenir que lamentar y, por eso mi insistencia en que nos protejamos nosotros mismos y mi insistencia a que es el momento de la comunicación y de la solidaridad familiar, de la fraternidad, que cuidemos a nuestros adultos mayores”, dijo el Presidente en el video difundido en redes sociales.