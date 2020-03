Firma AMLO decreto para adquirir con urgencia equipos médicos

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para que la Secretaría de Salud pueda adquirir con urgencia todos los equipos que se necesitan para hacer frente a la emergencia por el Covid-19. Dijo que ya le compraron a China cinco mil ventiladores para atender a los enfermos. Este equipo se sumará a los cinco mil con que ya cuenta México.



López Obrador informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores inició un operativo para comprar en el extranjero todos los bienes sanitarios que se necesiten, porque “debo decir que tenemos lo básico”.



En este proceso participan embajadas y consulados para “conseguir los equipos necesarios”, de acuerdo con lo que los técnicos, médicos y especialistas prevén se requerirá cuando haya más hospitalizaciones, porque “hasta ahora hay una situación controlada, no hay ningún desbordamiento del coronavirus”.



Anunció que la industria militar, tanto de la Marina, como del Ejército, trabaja en la elaboración de trajes especiales para hacer frente a la emergencia.



Recordó que como parte de la fase inicial del Plan Marina y el Plan DN-III, se prevé contar con más médicos y especialistas, mientras la Secretaría de la Defensa trabaja para tener en operación 17 nuevos hospitales.



“Estamos preparándonos, pido a la gente que no nos confiemos. Todos a cumplir las recomendaciones. Si hay calentura, tos seca, si tenemos dificultades para respirar, si tenemos dolor de cuerpo, si tenemos problemas de olfato son síntomas, indican que podemos tener contagio”, alertó.



En su conferencia de prensa, el mandatario señaló que firmó el decreto para que la Secretaría de Salud pueda adquirir con urgencia todos los equipos que se requieren, evitando trabas. Ahora los trámites se llevan, cuando mucho, un día, dijo.



“Se necesitan ventiladores, se consiguen como se consiguieron en China. Nos pidieron pago por adelantado, de inmediato el dinero y vengan los ventiladores. De lo contrario tendría que lanzarse licitación y pasar por dos procesos que llevan un mes. Eso no, (por la emergencia) están llevando los trámites cuando mucho un día”.