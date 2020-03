Embajador Landau pide a estadunidenses en México regresar a su país

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, pidió a los ciudadanos de su país que se encuentren de visita en México aceleren el regreso a Estados Unidos. Esto, en el marco de la epidemia por coronavirus y de la alerta de viaje de alcance mundial nivel 4 que equivale a “no viajar”.

A través de su cuenta personal de Twitter el diplomático también llamó a sus paisanos que radican en México asegurar su protección personal en sus hogares.

“Si eres un ciudadano estadunidense como turista en México o en cualquier parte, te pedimos que regreses a casa. Si eres residente en México, por favor piensa bien en tu situación personal y si requieres algún tipo de cuidado intensivo disponible en los Estados Unidos debido a tu perfil específico de riesgo”, indicó.

A message to U.S. citizens in Mexico / Un mensaje a los ciudadanos estadounidenses en México pic.twitter.com/riLevbNuHO