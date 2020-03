Si se cumple confinamiento se podrá enfrentar mejor la fase 3: López-Gatell

Si se cumple en gran medida con el confinamiento de las personas durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, la inevitable llegada de la tercera etapa, cuando haya crecimiento exponencial de casos de contagios y de hospitalización, México podrá enfrentarla en mejores condiciones, reduciendo la posibilidad de saturación de hospitales, aseveró el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell.

Durante la conferencia matutina aseveró que las medidas restrictivas a la movilidad podrían ser más extremas pero en un país con una alta desigualdad social implicaría afectar mucho la economía de quienes viven día a día. En México más del 50 por ciento de la población se gana la vida día a día.

Destacó que otros países más desarrollados, donde tienen esquemas de mayor capacidad de ahorro, es posible instrumentarlas durante tiempo más prolongado.

Al enfatizar en que la movilidad social debe reducirse al máximo posible del 23 de marzo al 19 de abril “necesitamos que no salgan porque es la oportunidad de cortar o reducir al máximo la etapa más intensa de contagios masivos y atenuar la tendencia ascendente de la epidemia. Sin embargo, debe quedar claro que este confinamiento social no provoca que con solo decir cerramos y se acabó la epidemia. Debe quedar claro que eso no se puede lograr”.

El propósito de la sana distancia es que en estos momentos, en que México tiene pocos casos, comparados con otras naciones, se actúe ya masivamente sin afectar tanto a las economías familiares. "Todos al mismo tiempo, no podemos perder tiempo, porque una vez que la curva de la epidemia iba empiece a crecer exponencialmente ya no podemos parar".

Es lo que está pasando en España, Italia, en Estados Unidos en donde se están duplicando los casos cada dos días, esto ha sido incontenible a pesar de medidas extremas en Europa.

En la fase 3 se va a dar la máxima transmisión más casos y el riesgo principal es que se sature sistema nacional de salud, a pesar de la preparación que hemos tenido y la incorporación del Ejército y la Marina a través de los planes de apoyo a la población. La gran diferencia será cuando de manera disciplinada la gente cumpla con la disposición de permanecer en casa hasta, en principio, el 19 de abril.

Sobre esta fecha, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: “si se están tomando medidas precisas por recomendaciones de los médicos y él nos está hablando, y ojalá y esto sea factible, porque se hacen proyecciones, no hay en esto ciencia exacta, pero de acuerdo a nuestros técnicos especialistas, científicos, el 19 de abril vamos a poder salir de la gravedad”.

Sin embargo, López-Gatell acotó: “mas o nenos”, ante lo cual el mandatario le pidió dar precisiones de los plazos.

Posteriormente el mandatario comentó que en general no ha habido abusos de comerciantes y empresas, en particular con algunos concesionarios de gasolina. Señaló que deberá repercutir la baja de la cotización del precio del petrolero en el costo de la gasolina al consumidor, lo cual se habrá de vigilar.

De igual manera hay otros productos, como es el huevo o la tortilla, donde se dará seguimiento para evitar abusos aunque en algunos casos se trata de problemas de distribución.

Reconoció la importancia de algunos empresarios, como Carlos Slim y otros, que han asumido el compromiso de no despedir a su personal en esta coyuntura. Convocó al resto de empresarios a ser solidarios en estos momentos.

Cuestionado sobre la dispersión de medidas de al menos 11 estados, López Obrador insistió en la necesidad de que sean los técnicos y especialistas quienes determinen las medidas a seguir. Todo esto de las etapas deben definirlas los especialistas.

A su vez, López-Gatell consideró que la pro actividad de los gobernadores en la definición de medidas no es mala, al contrario si se rigen por criterios técnicos, además de que la política de salud se rige de manera general con disposiciones técnicas por el Consejo de Salubridad General que encabeza el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, este solo toma decisiones genéricas, en el nivel operativo hay dos instancias: el Comité Nacional para la Seguridad en Salud y el Comité Nacional de Emergencias para decidir aspectos operativos.

-¿No afecta que se tomen decisiones por estado?

-Cada estado gobierno es una autoridad sanitaria.. No debe preocuparnos que sean pro activos los gobernadores, es una virtud. La modalidad específica siempre va a ser más efectiva si se rigen por ámbito técnico.

En tanto López Obrador convocó a las empresas que no tengan una función social indispensable permitir a los trabajadores irse a sus casas gozando de sus salarios y prestaciones. Destacó que a nivel gubernamental, mediante un adendum, a partir de hoy la mayor parte de los trabajadores de gobierno se irá a sus casas con excepción de personal de agua, salud, a fin de que tanto en el sector privado como en el,publicó solo se desplace la gente indispensable.

Asimismo, destacó que en coordinación con el gobierno de Argentina se pudo enviar aviones de la Fuerza Aérea Mexicana para traer ciudadanos mexicanos varados y enviar argentinos que estaban en México con estrictas medidas de sanidad.

Además, se trabaja para que el gobierno de Canadá, también con medidas de sanidad, permita a los trabajadores mexicanos viajar a ese como anualmente lo hacen para laborar.