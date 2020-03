AMLO: apoyos a un millón de micro y pequeñas empresas

Jueves 26 de marzo de 2020. El gobierno trabaja en el diseño de un plan con el fin de acelerar la reactivación económica y, en principio, integrará un fondo de 25 mil millones de pesos para apoyar a un millón de micro y pequeñas empresas, anunció ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario descartó aplicar recetas del pasado para enfrentar la coyuntura, pues aun cuando se cuenta con una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional por 10 mil millones de dólares, no se utilizará porque se tienen reservas y no se endeudará al país.

Ratificó que no habrá condonación ni prórroga en el pago de impuestos a empresas: “Si ellos no pagan impuestos y no contribuyen, no hay recaudación y no podríamos dar a los adultos mayores y a la gente humilde (…) No es la misma receta. Se protege primero a los pobres, los necesitados. Ya no habrá, como sucedió con el Fobaproa, que llega una crisis y no sólo se protege sino que se permite saquear a los de arriba y se convierten las deudas privadas en deuda pública”.

En conferencia en la que celebró la solidaridad de grandes empresarios (Carlos Slim, Germán Larrea, Banorte) en medio de la coyuntura, amagó a quienes han evadido impuestos al amparo del manejo de crisis del pasado. Se les condonaban los impuestos, por eso están enojados. No sólo eran parte de la corrupción, sino que además no pagaban impuestos. No estoy hablando al tanteo, tengo información; además, ellos lo saben .

Sostuvo que no se actuará buscando lo espectacular, señalando a empresas y bancos que adeudan, pero ya está prohibido que se condonen los impuestos; se quedaron con esa práctica .

Ante las insistentes preguntas acerca de los apoyos económicos en sectores como el turismo, López Obrador respondió que ya se trabaja en un plan para acelerar la reactivación económica del país. Mencionó que en el caso del sureste, sólo Quintana Roo recibirá una inversión de 30 mil millones de pesos en los próximos tres años por la construcción del Tren Maya.

Señaló que se equilibrarán decisiones sanitarias para cuidar la economía sin decir: no nos importa la salud. Claro que nos importa mucho la salud, lo más importante es la vida, pero estamos cuidando de que no sea mayor de lo necesario el deterioro económico .