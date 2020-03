Adjudicó y firmó CEAV contratos por más de 43 mdp a finales de 2019

Ciudad de México. Entre noviembre y diciembre de 2019, la anterior administración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) adjudicó y firmó contratos por más de 43 millones de pesos, “pese a que era inminente la designación de un nuevo titular” en dicho organismo descentralizado.

A través de un boletín, la dirección de prensa de la CEAV señaló este jueves que se trata de 12 contratos por 43 millones 412 mil 415.62 pesos, de los cuales 91 por ciento corresponde a servicios informáticos, como soporte y fabricación de software para mejorar la plataforma del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI).

En su comunicado, enfatizó que la actual titular de la Comisión, Mara Gómez Pérez, fue designada en el cargo por el Senado de la República el 10 de diciembre de 2019, por lo que “no tuvo conocimiento ni autorizó los contratos señalados, los cuales fueron heredados en su totalidad por la administración anterior”.

De acuerdo con la CEAV, le corresponderá al Órgano Interno de Control (OIC) y, en su caso, a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinar si auditan los procesos de contratación utilizados en el pasado y/o aplican auditorías de gestión a las áreas relacionadas, para evaluar el servicio prestado por los contratistas.

Entre los 12 contratos “heredados” por la administración anterior, destacan --por el monto contratado-- el convenio comercial CEAV-CONV-02-2019 sobre servicios de datos para la operación y mejora de la plataforma del RENAVI, por un total de 18 millones 382 mil 799.70 pesos, destacó el organismo.

La empresa contratada es Infotec, Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y la Comunicación. El contrato fue firmado el 22 de noviembre de 2019, con una vigencia del 1 de diciembre de 2019, al 31 de diciembre de 2020.

También está el contrato CEAV-CONV-03-2019, relacionado con el servicio de fabricación de software para la operación y mejora de la plataforma del RENAVI, por 14 millones, 253 mil 500 pesos, asignado también a la empresa Infotec. El contrato fue firmado el 22 de noviembre de 2019, con una vigencia del 1 de diciembre de 2019 al 31 de diciembre de 2020.

“El contrato CEAV-C-56-2019, formalizado para recibir el servicio integral de red local, red amplia, seguridad perimetral y telefonía, tuvo un costo fue de dos millones 660 mil pesos y fue asignado a la empresa Orben Comunicaciones S.A.P.I. de C.V. La firma del contrato ocurrió el 29 de noviembre de 2019, con una vigencia del 1 de diciembre de 2019, al 30 de abril de 2020”, agregó la CEAV.

Por otra parte, el servicio de vales de despensa electrónicos para el personal operativo de la Comisión, por un importe de 164 mil pesos, fue una contratación firmada el 27 de noviembre de 2019, con una vigencia del 24 de diciembre de 2019 al 30 de diciembre de 2019.

A decir de la institución, fue contratado de forma multianual por tres años el CEAV-C-30-2019, asignado a las empresas Value Automotriz S.A. de C.V., Value Arrendadora S.A. de C.V., SOFOM E.R. y Value Grupo Financiero, para recibir servicio de arrendamiento de transporte vehicular dentro del territorio nacional, por un monto de 722 mil 716.31 pesos y con vigencia desde el 13 de septiembre de 2019 hasta el 13 de septiembre del año 2022. Fue firmado el 27 de septiembre de 2019.

“El resto de los contratos están relacionados con el servicio de mensajería y paquetería nacional e internacional, por un monto de 995 mil pesos; el servicio de riego especializado y suministro de agua en pipa, por más de 556 mil pesos; el servicio integral de control de acceso y seguridad a la CEAV, por 473 mil pesos; y la póliza de actualización y mantenimiento para el sistema de presupuesto y contabilidad gubernamental, con un importe de más de 446 mil pesos; entre otros”, agregó.

Las áreas solicitantes de contratos fueron la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, la Dirección General del Registro Nacional de Víctimas, la Dirección de Tecnologías de Información y la Dirección de Recursos Humanos, entre otras.