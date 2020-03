Seguirá AMLO con sus giras en la fase 2

Ciudad de México. Este fin de semana se mantiene la gira presidencial, a pesar de que se implementó la fase dos de la contingencia sanitaria por el Covid-19. “Voy a supervisar obras que estamos llevando a cabo porque no quiero que se detengan, eso significa desempleo, afectar la economía de la gente”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien informó, además, que la Guardia Nacional apoyará a gobiernos estatales ante saqueos en tiendas.

Anticipó que en la gira aplicará la sana distancia, por lo cual no saludará de mano ni dará abrazos y besos. A los medios de comunicación les dijo que son libres de asistir, pero hizo “un llamado respetuoso a que se organicen para que vayan menos, si se puede”.

En su conferencia de prensa, condenó los saqueos a tiendas que, en algunos casos, dijo, “son inducidos para generar caos”. Lo mismo, dijo, hay líderes que aprovechan la falta de insumos para alentar las protestas de trabajadores de salud.

López Obrador consideró a pregunta expresa que detrás de esos hechos, en los que se utiliza whatsapp, está la delincuencia organizada. “Sí, hay redes que actúan de esa forma; se están enfrentando y se van a seguir enfrentando”, sostuvo.

Señaló que mantiene su próxima gira. “Aprovecho para decirles a mis malquerientes que voy a supervisar obras que estamos llevando a cabo, porque no quiero que se detengan, porque eso significa desempleo, significa afectar la economía de la gente y son obras importantes que estamos llevando a cabo”.

Afirmó que no habrá concentraciones y que iniciará el viernes en Bahía de Banderas, Nayarit, solo con la asistencia de técnicos y autoridades, “porque no podemos ser más de cien y guardando sana distancia”.

A la gente le anticipó que una brigada recogerá sus peticiones y todas van a ser atendidas. “Ofrezco disculpas y esto lo siento, me duele, de no poder saludar de mano y abrazar y besar, no lo puedo hacer por la sana distancia y nada más así –puso su mano en el corazón- y no lo vayan a tomar mal”.

López Obrador estará el sábado en San Luis Río Colorado, Sonora, y en Mexicali, Baja California; el domingo, en Badiguarato, Sinaloa, y por la tarde retornará a la Ciudad de México.

El cambio de formato para giras “al menos esta semana así va a ser”, señaló.