AMLO: hay $400 mil millones para paliar la epidemia

Ciudad de México. El gobierno federal cuenta con 400 mil millones de pesos de fondo extraordinario para hacer frente a las consecuencias económicas de la epidemia del Covid-19, anunció ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esto nos permite mantener todos los programas del bienestar; tener recursos para enfrentar la caída de los precios del petróleo, al mismo tiempo que tomamos la decisión de bajar el precio de las gasolinas.

Tras advertir que en la coyuntura no se ha actuado de manera apresurada, haciendo a un lado conjeturas y politiquerías , apeló a la solidaridad del sector empresarial con la finalidad, en principio, de autorizar que los adultos mayores de 60 años que aún trabajan irse a sus casas. Para tal efecto firmó un decreto. Demandó a los concesionarios de gasolineras que no abusen, que la gasolina no puede costar más de 17 pesos por litro (Magna).

López Obrador confió en que el país saldrá adelante, apelando a su principal fortaleza que se basa en la solidaridad social. La familia en México es la institución de seguridad social más importante. Vivimos en comunión y practicamos en nuestras familias la solidaridad, la fraternidad. Eso nos ha protegido siempre, es una gran institución, eso se va ahora a poner a prueba , señaló, al tiempo que hizo énfasis en el cuidado de los adultos mayores.

Durante la presentación de la estrategia de salud para la segunda etapa de la contingencia, así como de los planes DN-III de la Defensa Nacional y la Marina de ayuda a la población, el titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera, anunció que se canalizarán 4 mil 500 millones de pesos para financiar la participación extraordinaria de las fuerzas armadas en la emergencia: 4 mil millones al Ejército y 500 millones de pesos a la Marina.

Se agilizará la entrega de 10 mil millones de pesos a los gobiernos estatales de los recursos correspondientes a sus sistemas de salud, que se sumarán a los 15 mil 300 millones de pesos ejercidos durante el primer semestre. Estas partidas son independientes de los 4 mil 500 millones de pesos que el Instituto de Salud para el Bienestar invertirá en la compra de medicamentos.