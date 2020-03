Covid-19 enfatiza desigualdad social en América: AI México

Ciudad de México. El surgimiento del Covid-19 está enfatizando las desigualdades sociales en México y en todo el continente americano, por lo que es necesario que las autoridades no recurran a visiones discriminatorias o estigmatizantes en contra de personas contagiadas o de sectores especialmente vulnerables a la enfermedad.

Así lo afirmó Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) México, quien señaló que la posible puesta en marcha de medidas de restricción es una facultad de las autoridades del país, pero debe aplicarse de manera proporcional y sin violar las garantías básicas de las personas.

En entrevista telefónica con La Jornada, la jurista y experta en estudios sobre feminismo subrayó que ante el carácter “profundamente desigual” del continente americano, “es fundamental que los estados de la región no promuevan la discriminación, señalando o estigmatizando a quienes tienen este virus” o están en riesgo de contraerlo.

Un ejemplo de dicho comportamiento, afirmó, es la manera en que el presidente estadunidense Donald Trump se refiere al Covid-19 como “virus chino”, lo cual es una postura que puede generar actitudes discriminatorias en contra de algunos sectores sociales.

“Es relevante para la ciudadanía no estigmatizar a quienes tienen el virus, no revelar su identidad ni tener actitudes de señalamiento, de responsabilización o de culpa. Además, los estados deben tomar medidas preventivas basadas en los derechos humanos, lo que incluye dar información certera, clara y oportuna de lo que está pasando” con la enfermedad.

Este último punto es especialmente importante en el caso de México, consideró Reneaum, pues los habitantes del país suelen tener desconfianza de los dichos de sus autoridades, lo cual hace aun más necesario el diseño de políticas públicas para grupos marginados o en riesgo, como las personas privadas de la libertad, solicitantes de asilo o refugio y adultos mayores.

“Otro elemento fundamental es garantizar los derechos de las personas que trabajan en instancias de salud, para tener material y herramientas para no contagiarse. Las condiciones de los hospitales públicos son terribles y es fundamental cuidar a quienes nos cuidan”, recalcó.

Por otro lado, Reneaum puntualizó que es fundamental garantizar el derecho al acceso al agua, para lavarse las manos con frecuencia, como recomiendan las autoridades, y tener políticas públicas con enfoque de género, para considerar que hay muchas mujeres que no pueden aislarse en sus casas, porque ahí conviven con sus agresores.

“Seis de cada 10 mujeres que viven situaciones de violencia viven con sus agresores, no dejemos de ver esa cifra. Hay experiencias que deben retomarse, como fomentar líneas de ayuda y de emergencia para estas mujeres”, dijo.

Con respecto a la posibilidad de que en algún momento los gobiernos de la región utilicen medidas de restricción de movilidad, la directora ejecutiva de AI México reconoció que se trata de una facultad de las autoridades, en aras de garantizar la salud pública y el bien común, pero enfatizó que debe usarse con precaución y respeto a los derechos humanos.

“Hay que poner a la cabeza el bien colectivo, pero con información precisa; saber cuáles son los motivos por los que se dan este tipo de restricciones y que éstas no se vinculen con uso desmedido de la fuerza ni con amedrentamientos. Los estados pueden restringir algunas libertades, no es inconstitucional, siempre y cuando se garantice que no habrá un uso excesivo de la fuerza”, indicó.

En un entorno de precariedad y militarización de la seguridad pública, “una pandemia enfatiza claramente las desigualdades en las que vivimos. Nos pone en el rostro que a veces estar en casa es un privilegio de clase. Frente a un país en el que más del 50 por ciento de la población vive en la pobreza, hay que repensarnos como sociedad para eliminar las brechas sociales” que determinan a la gente por su sexo, origen o clase social, manifestó Reneaum.