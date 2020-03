"Baja sostenida" en homicidios dolosos, reporta Durazo

Ciudad de México. Al presentar un balance sobre las acciones en materia de seguridad durante la conferencia diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, presentó cifras de registros de delito en los últimos meses y aseguró que hubo una reducción en todos los delitos.

En la conferencia en Palacio Nacional se dejó una silla vacía entre cada reportero, acorde a la jornada nacional de sana distancia que inició de manera oficial este lunes.

Durazo indicó que se ha logrado romper la tendencia histórica del homicidio doloso y que hay un punto de inflexión en ese delito a partir de diciembre.

"Tenemos ya tres meses con una baja sostenida, así sea de manera marginal… no podemos sentirnos satisfechos obviamente con estos resultados, pero nos permite ratificar que la estrategia es correcta para reducir los homicidios dolosos”.

Durazo indicó que entre enero y febrero de 2020 la tasa de homicidio doloso por 100 mil habitantes en el país era de 4.6 por ciento, aunque once estados estaban por encima de ese promedio.

El primer lugar en homicidio doloso en ese bimestre fue Guanajuato, pero en la tasa por cada 100 mil habitantes está en segundo lugar, superado por Colima. De acuerdo con las gráficas presentadas por Durazo, en ambos meses se registraron a nivel nacional más de 5 mil 585 homicidios.

Al comparar febrero de 2020 con diciembre de 2018, disminuyó 4.3 por ciento. De 2018 a 2019, en cifras anuales, bajó de 17 mil 772 homicidios a 17 mil 198.

El secretario de Seguridad afirmó que se trata de los delitos de más alto impacto y cuyo registro no tiene cifra negra. Este delito, dijo, “no está desparramado”, sino concentrado en algunas zonas del país, como Ciudad Juárez, Irapuato, Celaya y Salamanca, entre otras ciudades.

Repunta el feminicidio

Al hacer mención del delito de feminicidio reconoció que es un “tema donde debemos aplicarnos… no podemos sentirnos satisfechos con esta cifra”.

Sostuvo que disminuyó este delito 8 por ciento entre febrero del presente año y diciembre de 2018. Hubo 166 feminicidios entre enero y febrero. No obstante, al comparar enero del presente año con febrero pasado, hubo un incremento de 24 por ciento al pasar de 74 a 92 feminicidios.

La mayor cantidad de casos en cifras absolutas se registraron en el estado de México, Veracruz, Puebla, Nuevo León, la Ciudad de México, Baja California y Sinaloa.

Robos y secuestro

Al comparar las cifras de enero y febrero de 2019 con el mismo periodo de 2020, indicó que el robo de vehículo bajó de 26 mil 615 delitos cometidos a 22 mil 756, con una reducción de 14.5 por ciento.

En robo a transeúnte, bajó de 15 mil 453 a 12 mil 785 (-17.3 por ciento); robo en transporte pasó de 3 mil 626 a 2 mil 297 (-36.7 por ciento); robo a casa habitación pasó de 13 mil 441 delitos a 12 mil 937 (-3.7 por ciento.

Respecto al robo a negocios pasó de 20 mil 406 delitos a 17 mil 608 (-13.7 por ciento); robo en taxis bajó de 503 a 401 (24.3 por ciento), robo de ganado pasó de mil 40 a 821 (-21.1 por ciento); y robo a transportistas pasó de 2 mil 205 a mil 451 (-34.2 por ciento).

Al desglosar la cifra de robo de vehículo, detalló que entre enero de 2015 y enero de 2020, disminuyó en 8.13 por ciento el robo de vehículos, “con una baja sensible” en este delito, en el que los primeros lugares en este delito son el estado de México, Jalisco y Baja California. Las estadísticas muestran que de más de 14 mil reportes de robo en diciembre de 2018, bajó a 10 mil en febrero pasado. En contraparte, los que menos incidencia tienen son Yucatán y Campeche.

Respecto al secuestro, el cual, reconoció que tiene una cifra negra, también hubo una disminución de más de 40 por ciento en comparación con diciembre de 2018. También en reportes de “robo total” hubo una disminución.

Durazo sostuvo que al inicio de la actual administración recibieron cifras “sumamente alta”, y aunque las estadísticas van a la baja, no de manera sensible todavía, pero con una tendencia a la baja. Dijo que el objetivo es entregar una baja sensible el 1 de diciembre de este año.

“Ni en el feminicidio ni en el resto de los delitos se puede cantar victoria mientras no se reduzcan a promedios internacionales, sin embargo, no podemos dejar de señalar que hay una baja, de la cual obviamente no nos sentimos satisfechos, pero si fortalecemos la estrategia y agregamos otras medidas que ya están en curso para fortalecer las unidades de investigación estatales podremos ir mejorando progresivamente”, indicó.

El presidente López Obrador adelantó que el informe en materia de seguridad se presentará de manera mensual en las conferencias de prensa en Palacio Nacional.