Analiza Senado clausurar por adelantado periodo de sesiones

El presidente de la Junta de Coordinación Política(Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, informó que se analiza “suspender actividades en ésta Cámara legislativa a partir de mañana o clausurar de manera adelantada el periodo y convocar posteriormente a un periodo extraordinario”.

En la sesión ordinaria de mañana martes se aprobará la reforma constitucional para llevar los programas sociales al artículo cuarto de la Carta Magna; la iniciativa de plataformas digitales y “si da tiempo la reforma laboral en materia de subcontratación u outsourcing”.

Monreal, destacó que ha conversado con los diferentes grupos parlamentarios desde el pasado jueves y se elabora un acuerdo que se espera se apruebe mañana. Consistiría en “suspender las sesiones a partir del miércoles hasta nuevo aviso o en su defecto cerrar de manera adelantada el periodo ordinario y reponer en un periodo extraordinario las sesiones que queden pendientes”.

Abundó que este marte el Senado recibe de la Cámara de Diputados el juicio político contra Rosario Robles, ex titular de Sedesol, “pero no es un tema urgente y no se desahogará en breve”.

El también coordinador de los senadores de Morena informó que alrededor de 500 trabajadores del Senado se encuentran en sus casas debido a la contingencia sanitaria, ya que se trata de trabajadores de más de 60 años, madres con hijos menores de ocho años o trabajadores que requieren protección.

Explicó que para la sesión de este martes se prevé que el 50 por ciento de los senadores siga la sesión por circuito cerrado en sus oficinas y solo acudan al pleno cuando se requiera su votación.

Dio cuenta de que hay 35 senadores que requieren protección, ya que 18 son mayores de 65 años y 17 mayores de 61, ellos son susceptibles a la emergencia sanitaria y por lo tanto seguirían la sesión desde sus oficinas.

Cuestionado sobre la decisión de la población de Baja California sobre de cancelar la cervecera en Mexicali llamó a darle confianza a los empresarios, y dijo que el gobierno federal los buscará para conversar. “Debemos generar confianza con los empresarios y garantizarles el Estado de Derecho para recuperar la confianza”.