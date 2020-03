AMLO: se avizora crisis económica por el coronavirus

Ciudad de México. Al reconocer que se avizora una crisis económica asociada al Covid-19, el presidente Andrés Manuel López señaló en Yogana, Oaxaca, que como parte de las fortalezas para salir adelante destaca la acumulación de 10 mil millones de dólares en las reservas internacionales bajo su administración. Sin embargo, alertó que, respetando la autonomía del Banco de México, si bien se ha depreciado el peso mexicano, es necesario que se cuiden esas reservas.

Durante la supervisión de los avances de la carretera Oaxaca-Puerto Escondido, el mandatario sugirió al Banco de México que no se intente detener la depreciación del peso sacando reservas, que nos aguantemos, porque en todo esto hay también un buen componente de especulación de quienes están sacando provecho de esta incertidumbre financiera .

En su último día de gira por esta entidad, también dio a conocer que durante la coyuntura por el coronavirus, los 10 nuevos hospitales que hay en el país se responsabilizará de su administración a la Secretaría de la Defensa Nacional. Comentó que ha instruido a la Secretaría de Hacienda para que se canalicen los recursos para su funcionamiento a las fuerzas armadas, que se coordinarán con las unidades médicas bajo administración del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y Pemex.

Decirles que estamos preparados, es importante guardar la calma, no adelantar vísperas, no desgastarnos. Hay etapas, estamos todavía en la primera etapa, tenemos que salir adelante, vamos a salir adelante y sacar adelante al país, los mexicanos somos mucha pieza, estamos acostumbrados a enfrentar adversidades y a levantarnos, ponernos de pie de inmediato , dijo el mandatario.