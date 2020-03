Por el Covid-19, dejan varados a 300 chilenos en el AICM

Ciudad de México. En México hay alrededor de 300 chilenos varados luego de que algunas aerolíneas mexicanas y extranjeras cancelaron vuelos por el cierre de fronteras para evitar la propagación del Coronavirus, dijo Fernando Velasco, ministro consejero de la Embajada de Chile en México.

Katherine López, quien pertenece a una comunidad de chilenos en Ciudad de México, comentó a La Jornada que iniciarán una campaña para recolectar dinero con el fin de que sus connacionales pueda regresar a casa lo antes posibles, entre ellos quienes se encuentran en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), pues explicó están vulnerables a contagiarse del Covid-19.

"Estamos apoyándolos con comida, medicina, alcohol, gel, mascarillas, agua y otros insumos que se necesitan. Hay quienes llevan cinco días durmiendo en la Terminal 2 del aeropuerto, pasando frío, hambre, no se han bañado, duermen en colchonetas o en cartones. Hay gente con hipertensión, diabetes, niños, una embarazada. La situación está difícil, el gobierno no ha dado ninguna solución.

"Vamos a lanzar una campaña a través de una fundación para reunir fondos y contratar un vuelo charter para que viajen 300 chilenos que están repartidos en México. Necesitamos reunir 90 mil dólares, estamos hablando de que el boleto cuesta alrededor de 350 dólares, por persona. Ojalá el gobierno de Chile nos apoye. Hay gente que está mal, expuestos a enfermedades ya que no tienen las condiciones óptimas, están es un estado sicológico bastante mal y no hay ayuda. Lamentablemente las aerolíneas les cancelaron los vuelos", explicó.

Velasco, manifestó que sus connacionales varados "están viviendo una situación muy dramática. La mayoría de los pasajeros tenían boleto con Aeromexico, quien no les da respuesta con el argumento que las cancelaciones fueron debido a un decreto de emergencia que se impuso en Chile cosa que no es efectivo, porque no se puso ninguna restricción para que los chilenos ingresen, y tampoco para extranjeros que tengan residencia en nuestro país".

Lamentó que a pesar de la cancelación de vuelos, algunas aerolíneas o agencias de viajes engañan a las personas ofreciéndoles viajes arriba de los mil dólares.

"Tenemos el registro de 300 chilenos dispersos en Ciudad de México, Cancún, Puerto Vallarta, Los Cabos. Lo más terrible de esta situación es que algunas compañías siguen vendiendo boletos a sabiendas de que no va a volar, esa situación es dramática porque llaman al consulado o Emabajda para denunciar que les están vendiendo el pasaje elevadísimo para volar pero es mentira porque abusan de la situación".