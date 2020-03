No nos apaniquemos, recomienda AMLO

Advirtió que continuará supervisando la obra, porque soy andariego; no me hallo en la Ciudad de México, en el Palacio Nacional; tengo que estar allá de lunes a viernes, pero los fines de semana voy a seguir recorriendo el país para lograr la transformación de México.

En el aniversario 214 del natalicio de Benito Juárez, reiteró su llamado a guardar la calma, estar atentos de la información de los especialistas y no caer en la trampa de la especulación, de los rumores, de los que siembran miedo, los que se dedican al amarillismo. Tenemos que actuar con responsabilidad .

López Obrador ratificó ayer que el gobierno cuenta con un plan para enfrentar la expansión del Covid-19 por etapas y no podemos adelantar vísperas, porque si en vez de aplicar medidas vinculadas a la primera, nos brincamos hasta la tercera etapa, entonces nos vamos a desgastar y nos afecta económicamente como país, socialmente, y también en lo personal .

San Pablo Villa De Mitla, Oax. Pese a la amenaza del coronavirus tenemos que continuar trabajando, creo que haríamos mal si nos apanicamos, nos detenemos y no hacemos nada , aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al supervisar la construcción del tramo carretero Mitla-Tehuantepec, subrayó que como gobierno se puede continuar trabajando, cuidando que no haya grandes concentraciones , por recomendación de los encargados de conducir el plan para enfrentar la pandemia.

Por la mañana, el mandatario acudió a Guelatao, cuna de Benito Juárez, para conmemorar el natalicio del Benemérito de las Américas. Vengo a nutrirme de su fortaleza espiritual, vengo a recordar sus enseñanzas para enfrentar adversidades , apuntó.

En acto celebrado en la explanada municipal, donde con vallas se impidió el acceso de las personas para evitar una conglomeración, resaltó que Juárez es su guía para gobernar poniendo por sobre todo a México. El presidente Juárez encarna la perseverancia, la resistencia, el no rendirse frente a la adversidad , subrayó.

Se comprometió a visitar Guelatao todos los 21 de marzo. Siempre voy a venir aquí a nutrirme, a fortalecerme, a llenarme de principios, de ideales para seguir luchando por la cuarta transformación de la vida pública de México.

En el marco de esta gira, desde una gasolinería, el Presidente presumió –mediante un video– que pese a la caída en el precio del petróleo, se redujo el costo de las gasolinas: 16.65 pesos la Magna y 17.79 la Premium, porque bajó el costo de su importación.

Afirmó que es probable que baje más el precio, lo que ayudará a que no se sienta tanto la crisis que produjo esta pandemia que afortunadamente todavía no nos afecta en México, pero ya a nivel mundial produjo la caída de las bolsas de valores, depreciación de las monedas. También nuestro peso se ha depreciado, pero tenemos cosas buenas y esta es una buena noticia , sostuvo.

Raja política