Embajador de EU responde mensaje de Twitter de Calderón

Ciudad de México. El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, dijo a Felipe Calderón que “en tiempos de crisis, un ex presidente no tiene porque meterse en la política doméstica de otros país. Ahora más que nunca nos toca trabajar juntos. No politicemos TODO por gracias a Dios”.

Esto fue luego de que en su cuenta de Twitter el ex mandatario posteo un video y tradujo al español una declaración de Joe Biden, aspirante a la candidatura demócrata para las elecciones presidenciales de Estados Unidos: “En tiempos de crisis, un presidente debe calmar y confortar, mostrar el camino con mano firme, y proveer un faro de esperanza al pueblo americano. Donald Trump es incapaz de hacer eso”.