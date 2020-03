Cedhem advierte que aún no se combate de manera decidida la impunidad

Ciudad de México. Aunque en México diversos jueces ya conocen e invocan tratados internacionales de derechos humanos en sus sentencias –específicamente en casos de violencia de género–, todavía no se ha conseguido que dichas referencias se lleven a la práctica realmente, lo cual ha incidido en que aún no se combata de manera decidida a la impunidad, advirtió el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedhem).

Fernanda Aquino, coordinadora del área de delitos de género de ese colectivo, comentó que en un informe sobre cómo se obtuvieron sentencias en materia de agresiones contra mujeres, realizado en el estado de Chihuahua, se documentó que entre muchos juzgadores ya se ha colocado la idea de incluir regularmente los postulados de convenios internacionales.

Sin embargo, acotó, “el problema es que se citan pero no se internalizan. Revisan los tratados, pero sólo como para hacer un check list. Es un arma de doble filo, porque es una respuesta formal a las obligaciones internacionales de México”, pero al mismo tiempo dichos compromisos no se llevan a la práctica realmente.

Los avances en materia de atención a delitos de violencia de género, dijo la especialista del Cedhem, se han dado sobre todo en sentencias de tribunales penales, en aspectos como visibilización de la violencia, pero al mismo tiempo sigue habiendo huecos importantes en lo que se refiere a la reparación del daño y las garantías de no repetición.

“El peligro es que si no hay dichas garantías, se sanciona en el caso de una persona, pero no se evita que pueda victimizarse después a otra mujer. Vamos en un paso en donde apenas se está reconociendo a las mujeres como víctimas, pero en lo personal; no como parte de una estructura de poder, sistemática o estructural, sino con una visión casuística”, indicó.