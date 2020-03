Ante pandemia “son tiempos de solidaridad”, dice Ricardo Anaya

Ciudad de México. El ex candidato a la presidencia por el PAN, Ricardo Anaya, ante la pandemia del Covid-19 aseveró que “no son tiempos de política, son tiempos de solidaridad; no son tiempos para dividir y polarizar sino para unir. No es momento de pleitos entre políticos, de pelear con el presidente, pero sí de exigir seriedad para que se escuche a los expertos que se apoyan en evidencia científica.

Llamó a la población a prepararse con sensatez para lo que viene, primero con las pruebas para ver quién tiene coronavirus, que se aíslen, y no hacer compras de pánico. Pidió confiar en la capacidad y experiencia de los especialistas mexicanos.

Dijo que se queden en casa quienes lo pueden hacer así como pensar en los que deben trabajar.

En el mundo millones de empresas y pequeños negocios cierran en forma parcial o total, despiden a personas, bajarán las remesas, para México la situación se agrava con el precio de petróleo a la baja y el peso en desplome. Ante ello, como se ha hecho en otras partes del mundo, se deben diseñar programas para ayudar a la gente que quedará desamparada y ayudar a las empresas para evitar el cierre definitivo de pequeños negocios.

A millones de trabajadores se deben ofrecer mecanismos para satisfacer necesidades básicas mientras dure la pandemia, y para que puedan permanecer en su casa si resultan contagiados sin afectar la subsistencia de su familia. “Vienen tiempos difíciles”.

Anaya dijo que ha estado alejado de la política y se ha dedicado a actividades académicas, y expresó su preocupación como un mexicano más “porque el mundo enfrenta una pandemia sin precedente en la actual generación. La situación es más grave de lo que hoy parece, tanto en términos de salud como en la economía. Tómenlo en serio”.