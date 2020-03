Juárez, mi guía para gobernar: López Obrador

San Pablo Guelatao, Oax. Al cumplirse el 214 aniversario del natalicio del benemérito de las Américas, Benito Juárez García, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acudió a San Pablo Guelatao, localidad ubicada en la Sierra Norte de Oaxaca donde apuntó, "vengo a nutrirme de su fortaleza espiritual, vengo a recordar sus enseñanzas para enfrentar adversidades".



Tras recordar las diversas acciones realizadas por Juárez y los problemas que afrontó durante su gobierno, como la intervención francesa, López Obrador reiteró que el benemérito es su guía para gobernar poniendo por sobre todo a México, además se comprometió a visitar Guelatao todos los 21 de marzo.



"Voy a venir aquí a nutrirme, a fortalecerme, a llenarme de principios, de ideales para seguir luchando por la cuarta transformación de la vida pública de México", afirmó en compañía del gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, en un acto realizado en la explanada municipal donde con vallas se impidió el acceso de las personas, quienes se aglomeraron en estas piezas metálicas para poder observar el acto.



Por su parte, Murat Hinojosa respaldó las acciones en materia de salud que ha emprendido el gobierno federal con respecto al Covid-19 y aseguró que en Oaxaca "aquí señor Presidente le queremos decir que cerramos filas, que aquí no le apostamos a la división, que aquí no sacamos raja política de la contingencia, que aquí no lucramos con lo más sagrado que tienen los mexicanos que es la salud" .