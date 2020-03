Ilegal e injusto, que la IP despida a trabajadores por Covid-19: AMLO

Tlaxiaco, Oax., El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció, sin dar nombres, que hay empresas que con la excusa del coronavirus están despidiendo a trabajadores, lo que no tiene fundamento legal y es injusto, indebido.

Señaló que de acuerdo con la ley no puede haber recortes injustificados porque no hay una declaratoria de emergencia sanitaria, y llamó a los empresarios a rectificar, “que nos ayuden… No se debe aprovechar una situación de crisis, sobre todo de salud, para hacer cosas indebidas”, subrayó.

En su gira por Oaxaca, el mandatario federal informó que el próximo lunes se afinará la estrategia para hacer frente a la pandemia, que incluirá uso de aeronaves militares y habilitación de hospitales. Lamentó que haya representantes de la iniciativa privada a los que sólo les interesa el dinero. No tienen sentimientos y no les importa el dolor de los demás.

En un video instó a los empresarios a actuar con dimensión social y citó que una de las empresas que realiza despidos injustificados es muy grande y famosa; no voy a mencionarla, tiene que ver con franquicias extranjeras. Es un mal ejemplo lo que están dando. Ojalá y esto no suceda en nuestro país.

Alsea, operadora de restaurantes y cafeterías, estableció un programa para operadores dispuestos a tomarse una ausencia de 30 días sin goce de sueldo.

López Obrador instruyó a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que atienda las quejas por despidos, después de que recibió un reporte sobre denuncias en las redes sociales.

Reiteró su llamado a mantener fortaleza moral y a no desgastarse ahora que no hay mucho riesgo por el Covid-19, porque si desgraciada-mente las cosas se complican, si desde ahora estamos entristeciéndonos, cuando llegue el momento más difícil vamos a estar ya vencidos.

El presidente acudió a Tlaxiaco, donde se pospuso para el primero de abril la inauguración del hospital rural del IMSS-Bienestar por falta de 3 por ciento del equipo, el cual será surtido en los próximos días.

Ante aproximadamente 250 personas, explicó que las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina preparan el Plan DN-III ante la contingencia por Covid-19 con sus médicos, enfermeras, instalaciones y equipos.

Pero además, con la instrucción de contar con presupuesto para contratar doctores, comprar medicamentos, tener equipos, construir hospitales, instalar espacios públicos, camas, todo lo que se necesite, aviones y helicópteros.

Anunció que el próximo lunes, a las 9 horas, habrá una reunión en Palacio Nacional para afinar el plan y determinar qué falta, a fin de tener todo lo que se requiera hasta en las situaciones más complicadas y adversas.

En compañía del gobernador Alejandro Murat y autoridades del sector salud, informó que sus conferencias matutinas se transmitirán por el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano e invitó a los medios de comunicación particulares que ayuden a difundir la información cuando sea necesario. Anticipó: el Presidente le va a hablar al pueblo e irá haciendo recomendaciones, de acuerdo con especialistas.