López Obrador preinaugura hospital en Tlaxiaco

Heróica Ciudad de Tlaxiaco, Oax. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador encabezó este viernes la preinauguración del Hospital Rural de Tlaxiaco IMSS Bienestar, inmueble que estuvo en el abandono por 12 años e incluso se inauguró en tres ocasiones distintas.

El mandatario estuvo acompañado por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, quien recordó que estas instalaciones fueron inauguradas hace más de 8 años por el entonces presidente, Felipe Calderón y el entonces gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, quienes encabezaron un acto en un nosocomio inconcluso, con la única intensión de obtener votos.

López Obrador adelantó que este hospital de 45 camas entrará en funciones el próximo 1 de abril; explicó que no se contaba con el equipo médico al cien por ciento debido a que una parte se encontraba en renta por 15 días, por lo que se ordenó la adquisición de manera inmediata.

Reiteró que México está listo para hacer frente a la emergencia ocasionada por el Covid-19, y que si él decidió no usar cubre bocas es por que aún no es necesario y que el utilizarlo lo único que haría es esparcir el pánico entre la población.