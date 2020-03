Hay despidos escudados en coronavirus, denuncia AMLO

Desde Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció, sin dar nombres, que hay empresas que con la excusa del coronavirus están despidiendo a trabajadores, lo que no tiene fundamento legal y es “injusto, indebido”.

Señaló que de acuerdo con la ley no hay fundamento legal para los despidos porque “no hay una declaratoria de emergencia sanitaria, no pueden despedirlos y no pagarles a los trabajadores. Eso es una gran injusticia”.

Aseguró que la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, le comentó sobre denuncias en las redes sociales, porque lo que llamó a los empresarios a que rectifiquen y “nos ayuden”.

Hago un llamado a los empresarios para que “tengan dimensión social y que no despidan a sus trabajadores”. El presidente aludió a una empresa que, dijo, “es muy grande y muy famosa, no voy a mencionarla, tiene que ver con franquicias extranjeras. Es un mal ejemplo lo que están dando. Ojalá y esto no suceda en nuestro país”.

Destacó a Alfredo Harp Helú como un empresario con dimensión social, y no como otros a los que “solo les interesa el dinero, no tienen sentimientos y no les importa el dolor de los demás. Por eso hablo de empresarios con dimensión social, con dimensión cívica y ojalá que esto que estoy transmitiendo se corrija: que no se despida a los trabajadores porque es ilegal y además es injusto”.

Aseguró que seguirá informando y reiteró su llamado para “no alarmarnos o perder la calma. No adelantar vísperas, no desgastarnos, son etapas”.

Frente al coronavirus, sostuvo, “ahora no tenemos mucho riesgo. No nos paralicemos, guardemos fuerzas y, y sobre todo que mantengamos nuestra fortaleza moral.

“Porque si desgraciadamente las cosas sí se complican, si desde ahora estamos entristeciéndonos, cuando llegue el momento más difícil vamos a estar ya vencidos. Ánimo, somos muy fuertes y tenemos un pueblo extraordinario, un pueblo bueno, un pueblo trabajador”.