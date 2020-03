Avanza en el Senado incluir planes sociales en la Carta Magna

Ciudad de México. En comisiones y por unanimidad, el Senado aprobó anoche la minuta proveniente de la Cámara de Diputados que eleva a rango constitucional los programas sociales puestos en marcha por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El dictamen quedó en primera lectura y se discutirá en el pleno durante la sesión del próximo martes.

Todas las fuerzas políticas, con excepción de Acción Nacional, que no estuvo presente durante la reunión de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios legislativos, realizada ayer, avalaron el dictamen por el que se reforma el artículo cuarto Constitucional, con la finalidad de dar ese carácter al sistema de salud para las personas que no cuentan con seguridad social, así como atención médica y medicamentos gratuitos, la entrega de una pensión no contributiva a adultos mayores, el apoyo económico a discapacitados y un sistema de becas para estudiantes de escasos recursos.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Eduardo Ramírez Aguilar, destacó la importancia de esa reforma, propuesta por el Ejecutivo federal, que busca proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Los coordinadores de Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática, Dante Delgado y Miguel Ángel Mancera, adelantaron el voto a favor de sus grupos parlamentarios, y lo mismo hizo la priísta Claudia Ruiz Massieu, quien destacó que avala el reconocimiento de esos derechos sociales orientados a poblaciones históricamente vulnerables, como fue el ideal de la Revolución Mexicana.