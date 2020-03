Apresuran turistas salida de México ante cierre de fronteras

Ciudad de México. Ante el cierre de fronteras en diversas latitudes por el COVID-19, turistas que aún permanecen en México, regresan a sus países. Hoy en las terminales 1 y 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM), viajeros estadunidenses, europeos y asiáticos se apresuraban al retorno. Para algunos hoy tocaba el regreso, pero otros indicaron a este diario que lograron adelantar sus vuelos, ante el riesgo de quedar varados.

Justamente esa es la situación de un grupo de más de 20 chilenos que se encuentran en la Terminal 2 del AICM, frente a los mostradores de Aeroméxico, aerolínea que hoy informó que cancela vuelos a diversas ciudades de Asia, Europa, Centroamérica y Sudamérica. A Santiago de Chile, los canceló hasta el 15 de abril.

Rocío, a nombre del grupo varado, dijo que Aeroméxico no les da solución, pero que tampoco la embajada del país sudamericano ni su consulado en la Ciudad de México, los ayudan.

“Algunos estamos desde el domingo aquí. Nadie nos resuelve, solo se tiran la pelotita unos a otros, necesitamos un vuelo humanitario. Nos tienen botados, exigimos al gobierno de (Sebastián) Piñera. Nos quieren cobrar 95 mil pesos mexicanos por persona, que no los tenemos, y no nos aseguran que lleguemos a Chile. Dice la embajada que está haciendo trámites, pero al parecer no hace nada y Aeroméxico ni un vaso de agua nos ha dado”.

En el grupo hay mujeres mayores hipertensas y otras con diabetes, y por las circunstancias carecen de medicamentos, y también hay niños y jóvenes. Narraron que están alimentándose con pan y agua, que les dan personas que ven la situación en que están. De la embajada de Chile en México no habían recibido ningún alimento hasta hoy por la tarde, solo algunos víveres de parte de la consulado. Hoy una de sus connacionales, residente en México, que se enteró de lo que ocurría, esta tarde les llevó algunos insumos.

Todos estaban vacacionando, algunos en México (Cancún), otros en Francia y también en Cuba y los tomó por sorpresa esta situación derivada de la expansión del coronavirus. La estimación es que en México habría alrededor de 300 chilenos varados en diversos puntos del país, entre ellos la Riviera Maya, Aguascalientes y la Ciudad de México.

“No nos dan soluciones. Aquí han llegado argentinos y peruanos, después que nosotros, y sus países les resolvieron”.

Acusaron que “nos quieren echar, pero adónde vamos a ir, a la calle?”, lo que nos piden so montos impagables, o si no nos dicen que nos quedemos 30 días acá. Que el gobierno (chileno) se apiade de nosotros, que la embajada haga la gestión con la aerolínea con carta diplomática”.

Este medio se comunicó con personal del consulado, pero indicaron que no estaban autorizados a dar información a medios de comunicación, ni a especificar si se están realizando gestiones para regresar a sus connacionales.

Personal de vigilancia de la terminal, comentó que los chilenos no podían permanecer allí, mientras personal paramédico, atendía a uno de los sudamericanos que se sentía enfermo.