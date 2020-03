Tiene el país fondos suficientes contra la crisis: AMLO

Ciudad de México. La economía mundial enfrenta una crisis de grandes dimensiones , pero pensamos que se va a estabilizar porque hay una intervención directa y profunda del gobierno de Estados Unidos , sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. A nadie conviene una recesión mundial, aunque sólo las economías fuertes pueden ayudar a paliarla y resolver los problemas derivados de la epidemia de coronavirus.

Esta crisis –dijo el mandatario– no tiene origen en México, pero el país cuenta con fondos, reservas, no enfrenta problemas en las finanzas públicas y la recaudación fiscal hasta marzo es 8 por ciento por arriba del mismo periodo de 2019, esto es, 60 mil millones de pesos excedentes. Tras señalar que está tranquilo porque se cuenta además con 225 mil millones de ahorro en la construcción del aeropuerto, anunció que la semana próxima se tendrá ya el plan para enfrentar la coyuntura.

En este contexto, López Obrador dio a conocer que como primera medida se adelantará un bimestre en el pago de las pensiones de los adultos mayores, por lo que en lugar de recibir 2 mil 670 pesos, a partir de esta semana se les depositarán dos periodos para enfrentar la situación. Es gente responsable, acotó, pero que consideren que es el monto de dos bimestres (que serán 5 mil 340 pesos).