Senado continuará con sesiones hasta que lo determine Salud

Ciudad de México. El Senado de la República no suspenderá sesiones, seguirá con el trabajo legislativo hasta que las autoridades de Salud decidan que esa cámara del Congreso deben parar actividades por completo debido al coronavirus, recalcó anoche el coordinador de Morena, Ricardo Monreal.

Ello, luego de un debate ante el pleno en el que los Morenistas y sus aliados del PT y PES deploraron que algunos sectores pretendan sembrar el pánico entre la población.

Monreal expresó el respaldo de Morena al presidente Andrés Manuel López Obrador, en las medidas que ha tomado para controlar el Covid 19 y sostuvo que en el Senado actuarán con responsabilidad y, de entrada, acordaron que los trabajadores mayores de 65 años y las mujeres embarazadas o con hijos pequeños, podrán dejar de asistir a sus labores en ese recinto.

La sesión de ayer se inició con cinco horas de retraso, con apenas el quórum mínimo de 65 legisladores, ya que los senadores del PRI y PAN no se presentaron al salón de sesiones e insistieron en que se deben parar labores en esa cámara del Congreso, ante el riesgo a que están expuestos por el coronavirus.

El coordinador del PAN, Mauricio Kuri, insistió en conferencia que es momento de parar, a fin de que “el Senado no se vuelva un foco de infección”.

Desde el pleno, el senador de Morena Miguel Angel Navarro advirtió que no se ha llegado a la segunda fase y no se debe crear alarma, y “si el médico, el albañil, el taxista y tantos más trabajadores modestos no salen corriendo, los senadores tampoco deben salir corriendo, sino enfrentar los problemas del país”.

El coordinador de MC, Dante Delgado, recalcó que se tiene que poner por delante a las personas y su salud ante la pandemia del Covid 19. Planteó la necesidad de que se instale el Consejo de Salubridad General, planteamiento que también formuló el coordinador del PRD, Miguel Angel Mancera.

Por su parte, a través de un video, el coordinador del PRI, Miguel Angel Osorio Chong, rechazó que su grupo actué por cuestiones políticas . “No se trata de alarmar, sino de actuar con responsabilidad, ya que los senadores pueden contagiar o se contagiados en los vuelos que deben tomar para llegar a la Ciudad de México”.

La bancada mayoritaria de Monreal contó con el apoyo de MC, PT, PES y PRD y con algunos legisladores del PVEM, aunque pasó apurosm porque le faltaron varios morenistas. A las cuatro de la tarde, el perredista Juan Manuel Fócil fue recibido con aplausos, ya que con él se reunía el quórum mínimo legal.

Por la mañana, las morenistas Antares Vázquez Malú Micher, entre otras, fustigaron al panista Víctor Fuentes, quién desde el balcón de invitados observaba lo que sucedía en el pleno. “Bájate, el que tiene coranovirus eres tu”, le gritaron al legislador neolonense, que un día antes presentó una denuncia en la FGR por “tentativa de homicidio” contra las autoridades de Salud y Pemex.

Otra panista, Xóchitl Gálvez, estuvo un momento en el pleno, pero no pasó lista y en conferencia de prensa posterior dijo que su hija está en cuarentena debido a que estuvo en un salón de clases donde una compañera dio positivo al Covid-19.

Se citó a sesión para hoy jueves.