"Montaje de juicio" contra Rosario Robles en San Lázaro: abogados

Ciudad de México.El despacho de abogados Epigmenio Mendieta, que defiende a Rosario Robles, señaló que hoy en la Cámara de Diputados hicieron un montaje de juicio para desprestigiar públicamente a una mujer y que hubo una serie de irregularidades.

Entre otras acusaciones, dijo que "no existe ni una sola prueba que demuestre la participación de Robles en algún desvío de recursos. Ella está acusada del delito de omisión. El ex titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, nunca pudo aportar pruebas documentales en el sentido de que Robles Berlanga tuvo conocimiento de algún desvío de recursos o algún acto de corrupción".

Recordó que la ex titular del área de auditorias forenses de la ASF, Muna Dora Buchaín, reconoció que Rosario Robles no es observada dentro de las auditorías. Incluso que había oficios donde la ex funcionaria prohibió la contratación directa con entidades paraestatales (a pesar de estar permitido por la ley) y designó personal de enlace con la ASF para solventar las auditorías.

"No se han respetado derechos tales como el debido proceso legal, la presunción de Inocencia, y el que una persona no deba ser juzgada dos veces por un mismo hecho. Ha habido una abierta violación a la secrecía de la carpeta de investigación que lleva la FGR al permitir su consulta a los asesores de la sección instructora.

"Este juicio sienta un precedente y un estándar con el que podrán ser juzgados todos los exfuncionarios, incluso el presidente de la República y los legisladores. En todos los casos existe ya un antecedente de que mediante violaciones a los procesos y a los derechos humanos es posible iniciar un juicio político contra servidores y ex servidores públicos".