Es momento de ayudar a quien pasa momentos difíciles: AMLO

Ciudad de México. De nueva cuenta escudriñó en sus bolsillos para mostrar lo que la víspera no encontró el presidente Andrés Manuel López Obrador: “Miren, el trébol. Pero ¿ya vieron cuántas hojas tiene? Cinco, no seis”. Sonriente y pese a la premura de salir de gira a San Miguel de los Jagueyes hizo una pausa en la prolongada conferencia de prensa para retomar sus “detentes” que lo protegen.

“Porque se hizo mucho argüende con mi detente. Es lo que me da la gente, qué quieren. Ya se enojan de todo, no les gusta nada. Andan malhumorados”. Dijo que son momentos de echarnos para adelante, ver la vida con optimismo, “ser felices y ayudar a los que pasan por momentos difíciles. Animándolos, ya no puedo decir abrazándolos”.

En este marco dijo que hay un gobierno responsable que actúa, aunque se cuestione que no se tomen decisiones. “No, no se toman decisiones equivocadas. El protagonismo, tomar decisiones para que se nos deteriore el peso más de la cuenta ¿eso es lo que quisieran que se nos deprecie más la moneda por una decisión equivocada? ¿Un cierre de fronteras y que nos afecte? No, claro, que hemos tomado decisiones, decisión es poner orden, la política es poner orden en el caos”.c