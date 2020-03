Descarta AMLO reducir impuestos para paliar efectos de Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que frente a las consecuencias económicas que está dejando la epidemia de coronavirus se pudieran otorgar reducción de impuestos para paliar los efectos. Sin embargo, garantizó que tampoco habrá incremento ni se crearán nuevas cargas impositivas.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, López Obrador señaló que en la coyuntura se mantendrá la misma política fiscal, "no como antes que cuando había crisis se aumentaban los impuestos y la llamada reforma fiscal, eso no". Precisó que se ha optado por apoyar a los sectores más vulnerables, por eso se determinó la anticipación en la entrega de un bimestre de pensiones para los adultos mayores.

Paralelamente, a pregunta expresa sobre el papel del Ejército en esta coyuntura no habrá instauración de un estado de sitio ni toques de queda. "No al autoritarismo, no a la discriminacion. ¿qué hacemos nosotros con toques de queda? Respeto la decisión que se tomen en otros países."

Imaginen que venga acá y diga que he decretado limitaciones a las libertades, habrá toque de queda, el Ejército se hace cargo del país. No, mejor aquí llamo al pueblo para que se estén en sus casas".

Por ello, dijo que el papel que jugarán las fuerzas armadas se circunscribirá a la aportación de médicos, enfermeras y hospitales, así como el apoyo a la población con la experiencia del ejército para el manejo de casos de mayor gravedad, situaciones difíciles donde ellos puedan con todo su equipo, desplegar instalaciones. “Solo se desplegarán para fines sanitarios".

En cuanto al eventual cierre de fronteras entre México y Estados Unidos, dijo que no se han adoptado medidas unilaterales pero consideró que se acordó adoptar medidas conjuntas y hoy el canciller Marcelo Ebrard sostendrá una reunión con funcionarios de gobierno de Estados Unidos.

"Vamos muy bien cuidando no tomar medidas apresuradas y separando la parte política de este asunto que debe tratarse con mucha responsabilidad, pues hay veces que si no se toman las decisiones correctas se afecta a la sociedad".

Cuestionado sobre si cambiara su dinámica de actividades, comentó que reducirá la realización de eventos masivos pero dedicará el tiempo a la supervisión de obras, no habrá actos masivos.