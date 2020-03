Confía AMLO que legisladores corregirán reforma que permite relección

El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que los senadores corrijan la reforma aprobada ayer en la Cámara de Diputados, específicamente el punto de buscar una reelección sin dejar su curul. Sin embargo, optó por no emitir una opinión del cambio en conjunto.

“No me meto en eso, no opino, no opino porque son asuntos de partidos”, dijo.

-Es un asunto del Congreso, se le planteó en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

-¿Cómo es que van a usar recursos públicos? No entiendo, expresó el Presidente.

La reportera le indicó que a partir de la reforma, los legisladores no tendrían que pedir licencia para continuar con su campaña en pos de la reelección.

“Ah no, eso sí está mal, pero, digo, yo creo que eso ellos mismos lo van a corregir”, pero – añadió el Presidente- ¿dónde lo aprobaron?

-En la Cámara de Diputados, se le puntualizó.

“Falta la de senadores. Nada más, todo lo que es uso de dinero, del pueblo, para propósitos electorales se debe de evitar, no permitir, pero esa es una opinión. Nada más”.

Lo otro, agregó, no meterme porque está muy caliente el ambiente político y electoral y se va a ir calentando más porque vienen las elecciones, el 21, por eso – ironizó- ya son expertos en coronavirus, lo mismo en el caso de los medios “hay doctores, especialistas”.