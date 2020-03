Aterriza en AICM segundo vuelo con mexicanos varados en Perú

Ciudad de México. La noche de este jueves aterrizó el segundo avion en el que viajaron 154 mexicanos varados en Lima Perú. El vuelo de Aeromexico AMX 9895 arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a las 8:55 procedente de la Terminal aérea Internacional Jorge Chávez.

Luego de volar seis horas, personal de Sanidad Internacional les aplicó aplicó los protocolos. Con cámaras infrarrojas les tomaron la temperatura y realizaron un cuestionario para descartar síntomas del Covid-19.



En la tarde, Maximiliano Reyes Zuñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó en su cuenta de Twitter que después de la 3 de la tarde despegó el vuelo Lima – CDMX con 154 mexicanos 🇲🇽 a bordo, "despega el vuelo de @Aeromexico desde la Ciudad de Lima 🇵🇪 rumbo a la Ciudad de México.

Esto forma parte de retorno asistido que anunció ayer el canciller Marcelo Ebrard, quien también en su red social señaló que las aerolíneas mexicanas Aeroméxico e Interjet pusieron tres vuelos humanitarios a disposición de más de 600 mexicanos que se encuentran en Perú, luego de que el gobierno de ese país –que suspendió los viajes el lunes ante la emergencia por el Covid-19– publicó un decreto para permitirlos temporalmente.

"En Perú la situación está complicada porque no encuentra nada siendo extranjero, no hay restaurantes. Hubo hoteles que negaban el hospedaje. La embajada de México en Perú coordinó y gestionó una lista de connacionales con la aerolínea para hacer el traslado de la gente que ya teníamos boleto. Las acciones del gobierno fueron acertadas aunque con sus limitaciones diplomáticas", comentó Víctor Velasco.

Héctor González manifestó que por su cuenta se mantendrá en cuarentena para prevenir a su familia y descartar cualquier síntoma del Covid-19.

"Estoy muy tranquilo de llegar a México. Perú está desolado, si no hay gente en el dìa, menos en la noche.ñ, estoy más aliviado de estar aquí. Es un gasto extra solventar hospedaje, comidas taxis porque hay que transportarse hacia la embajada o al aeropuerto y viceversa. Hay muchos mexicanos varados en Cusco, Lima y otros estado de Perú más alejados del centro".

Ubish Yaren y su mamá estuvieron de vacaciones tres semanas en Perú. "Me voy a poner en cuarentena voluntaria. Después de ver como reacciona un gobierno que sí debe hacer lo correcto, creo que lo más responsable para nosotros es permanecer en cuarentena. Lo que más me preocupó cuando anunciaron el cierre de fronteras era no saber si iba a durar allá los 15 días y no saber qué hacer, estás en un país que no conoces, no sabes a quién pedir ayuda.

"Fue bastante complicado salir de Lima, pero mucha gente allá nos ayudó. Muchos mexicanos nos agrupamos. La Embajada mexicana en Lima fue muy buena, tuvo muy buena acción. Estaban trabajando mucho. Las aerolíneas se comportaron diferente: Interjet y Aeromexico fueron muy buenas y atentas, otras aerolíneas como Lan y Avianca fueron horribles, no contactaron a nadie, pero bueno tuvimos la oportunidad de llegar y aquí estamos".