Se reunirá AMLO con funcionarios de Hacienda

Ciudad de México. A la espera de una reunión con funcionarios de la secretaría de Hacienda para definir las medidas que se instrumentarán para asegurar el bienestar del pueblo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dedicó parte de sus horas en la oficina a la firma de los certificados para los Jóvenes Construyendo el Futuro que han cumplido con su capacitación.

“Es lo que estoy firmando ahora. Son muchos, me pasé bastante tiempo haciéndolo, porque me da mucho gusto ya que acredita que se formaron y también es una carta de recomendación” del presidente.

Mediante un video difundido en redes sociales en donde se aprecia la firma de los documentos, López Obrador dijo que las circunstancias dijo que se tratara de acordar medidas encaminadas a apoyar a la población “ante cualquier circunstancia, cualquier calamidad, porque ya no se va a seguir la política de pedirle al pueblo que se ajuste el cinturón. No, ahora el cinturón se lo está apretando el gobierno, sí se puede. Tenemos reservas para resistir, para aguantar y la transformación no se detiene. Se va acabar la corrupción, se va a acabar la impunidad”.

El mandatario elogió los alcances del programa que ha permitido, según dijo, que alrededor del 50 por ciento de los jóvenes que se capacitaron, han logrado obtener empleo en el taller o la empresa donde se capacitaron. Otro 20 por ciento recibirán el apoyo del programa Tandas del bienestar para que puedan emprender sus propios proyectos.

“Todo lo que hagamos con los jóvenes es muy importante, no es en vano, pero para todo hay tiempo y además estoy escuchando la música del organillero”, agregó.