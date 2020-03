Se estabilizará economía mundial con intervención de EU: López Obrador

La complicada situación económica mundial se va a estabilizar "porque está interviniendo el gobierno de Estados Unidos de forma directa con más de 50 mil millones de dólares. Van a hacer todo para estabilizar la economía. Esto ayuda a todos los países del mundo para que haya estabilidad económicay financiera porque no le conviene a nadie" sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia matutina, el mandatario destacó que no se trata de una crisis de carácter interno "es una crisis de grandes dimensiones que solo las economías fuertes pueden ayudar a paliar la situación". Anticipó que tras la reunión del gabinete efectuado ayer, se tendrá ya un plan general para enfrentar la coyuntura económica para el próximo martes cuando se vuelva a reunir

En la parte económica, subrayó que se cuenta con fondos, hay reservas internacionales. "No tenemos problemas de finanzas públicas. Hasta ayer la recaudación estaba ocho por ciento arriba con relación al mismo periodo del año pasado. Casi sesenta mil millones de pesos más. Tenemos para comprar equipos que se requieran, estamos preparándonos para cualquier situación grave, con equipos, medicamentos"

López Obrador dijo que en lo que a su gobierno corresponde "a diferencia de las crisis anteriores, no le pidamos al pueblo que se apriete el cinturón, sino que sea el gobierno, esto no sólo es austeridad, es más trabajo más eficiencia, menos derroche pero que no sea el pueblo el que padezca la crisis".

A pregunta expresa desestimó que el país vaya a enfrentar problema de desempleo porque, confió, se mantienen los programas de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Dijo que en la reunión sostenida anoche se habló de consolidar los programas prioritarios y se determinó que para enfrentar esta coyuntura a partir de esta semana se adelantara un bimestre a las pensiones de adultos mayores. Es decir se entregará el equivalente a dos bimestres -alrededor de 5 mil 340 pesos- pero con la precisión de que corresponden a dos bimestres.

Cuestionó a quienes presionan para que ya se cierren aeropuertos, se promueva cerrar restaurantes y otras medidas drásticas,,porque hay mucha gente que se gana el dinero día a día. Con quienes perciben un salario no hay problema, por eso si se van diputados o senadores , pues no pasa nada, pero hay mucha gente que vive de su actividad diaria.

"Claro que nos procura la epidemia, tenemos que atenderlo, pero también lo otro y actuar con responsabilidad por eso se definió un plan. Hay quienes quieren que intervenga más, quisieran que saliera yo aquí con una mascarilla y diciendo es muy probable que cerremos los aeropuertos, que cerremos todo, que la gente no pueda moverse. Pues eso no, porque en el plan sanitario, los expertos nos dicen que no. Para que desgastarnos mentalmente, van a vivir (la gente) con la preocupación".