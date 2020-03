Morena pretende con "albazo" regular relección de legisladores

Sin cumplir con los trámites legislativos, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados pretenden aprobar hoy la regulación de la relección de diputados y senadores, con ventajas como permitirles hacer campaña sin renunciar a sus cargos actuales.

En lo que la oposición define como un "albazo", Morena presentará la iniciativa en la sesión de hoy, sin estar en la agenda, y votarla de inmediato, sin dictamen ni discusión, aprovechando que se ha acordado obviar los trámites a los temas por la emergencia del coronavirus.

La propuesta de Morena considera incluso que los diputados electos para la actual legislatura pueden ser postulados por partidos diferentes, por distritos electorales distintos a los que fueron electos, en contra de la reforma a la Constitución que prevé la relección como mecanismo para que los legisladores tengan mayor trabajo y compromiso con sus electores.

Esa medida no aplicaría para los senadores, en tanto son electos por entidad y representan el pacto federal.

También, la iniciativa prevé que no haya distinción entre los diputados electos por mayoría y los de representación proporcional, con el argumento de que “en ambos casos los candidatos son electos por el voto popular, (y) el Estado no puede marcar diferencia entre el derecho de ser electo para quienes han arribado al Legislativo por un principio determinado.

“Por ello, no se considera adecuado establecer una limitación para los legisladores electos por el principio de representación proporcional, a efecto de que no pudieran ir a la elección consecutiva por el mismo principio”.

No obstante, se busca dejar a la libertad de los partidos, sin regulación del Congreso, que puedan definir en sus estatutos restricciones para la relección, como parte de su propia estrategia, programa o línea política.

Para eludir la obligación de que los diputados se postulen por el mismo distrito para el que ya fueron electos, la iniciativa sostiene que “una vez electos por cualquiera de los principios (de mayoría o de representación), los legisladores son representantes de la nación. Ello, a pesar de que guardan un arraigo natural al distrito uninominal o a la circunscripción plurinominal por la que fueron electos, en razón de su residencia y del vínculo social y político que han tejido con la comunidad”.

Incluso señala que la Constitución no exige una continuidad en la residencia de un legislador durante todo el periodo para el que fue electo, más bien, otorga esa posibilidad como derecho y que no existe impedimento para que traslade su residencia a un distrito o una circunscripción diversas por múltiples causas, incluyendo las personales.

“Ello nos motiva a mantener abierta la posibilidad de que un diputado sea postulado en candidatura para elección consecutiva por un distrito diverso al en que fueron electos, siempre que cumpla con el requisito de comprobar residencia”, arguye.

Incluso afirma que, al tratarse de servidores públicos, los diputados y senadores no tienen la obligación de separarse del cargo para buscar relegirse.

Además sostiene que la Constitución no impone la obligación de separarse del cargo y ello “nos motiva a no considerar como obligatoria la solicitud de licencia para concurrir al proceso electoral. Que, claro está, a consideración del propio legislador que pretende su nueva elección el separarse o no del cargo para efecto del desarrollo de su estrategia de campaña, pues ésta sí encontrará restricciones”.