Gobierno no ha cumplido con apoyo, acusan familiares de desaparecidos

Ciudad de México. Luego de haber encontrado casi una veintena de cuerpos en una fosa clandestina cercana a la ciudad de Iguala, Guerrero, un grupo de familiares de víctimas de desaparición denunció que el gobierno federal no ha cumplido con su promesa de otorgarle ayuda económica para continuar sus diligencias, y además quiere tomar el control del terreno para priorizar la búsqueda en dicho sitio de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Sandra Luz Román Jaimes, madre de la joven Ivette Melissa Flores Román, quien desapareció en octubre de 2012, recordó en entrevista con La Jornada que durante la última semana de febrero ella y un grupo de alrededor de 40 personas, provenientes de diversos estados del país, comenzaron a explorar un predio conocido como Jesús de Nazareth, ubicado a 15 minutos del centro de Iguala.

De acuerdo con la mujer, en ese terreno se han encontrado hasta el momento los restos de 19 personas, y aunque los familiares de víctimas estaban siendo acompañados por elementos de la Fiscalía General de la República, personal de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa llegó al lugar y le pidió a la gente que se retirara del mismo.

Luego de negarse a abandonar el sitio, las personas que descubrieron la fosa le solicitaron apoyo al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y a la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Mara Gómez, para que alguna instancia las ayudara a cubrir los gastos que les genera la exploración del predio.

“Mara Gómez nos dijo que no había recursos y que era Encinas quien nos los tiene quedar, pero Encinas respondió que él no informó eso. Ya dijeron rotundamente que no hay recursos y que mejor subamos la información a las redes sociales para que la gente sea solidaria con nosotros. El subsecretario dijo que tendría su apoyo total, pero fue pura mentira”, denunció Román.

Consultada sobre el tema, la CEAV indicó que “no se han retirado los apoyos económicos para los traslados, hospedaje y alimentación de los participantes en las brigadas de búsqueda y localización de personas desaparecidas”, pero señaló que no recibió documentación alguna relacionada con la solicitud de apoyos para la diligencia encabezada por Román, ni por pago anticipado ni por solicitud de reembolso.

El organismo indicó que las víctimas necesitan tramitar los pagos anticipados 10 días antes de su salida a una diligencia y que los reembolsos se solicitan una vez que la actividad de búsqueda ha concluido.

Asimismo, puntualizó que cuando se soliciten traslados anticipados por primera vez, es indispensable agregar el formato de aviso de privacidad y formato de carta de manifestación de datos bancarios, además de otros requisitos.