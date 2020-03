Tengo la piel gruesa para resistir a los ataques: AMLO

Ante los ataques “llevo años recibiendo golpes, tengo la piel ya gruesa, de modo que voy a resistir”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sostuvo que quien “se aflige se afloja”, por lo que “aquí hay que tener cabeza, corazón y carácter, las tres c; mucho carácter, mucho aplomo”.

Sostuvo que ya no se permite la corrupción en su gobierno, por lo que pidió “a los que estaban acostumbrados a robar” que se convenzan “de ya no hay condiciones (para continuar haciéndolo), pero además van a terminar estigmatizados; se hacen daño ellos mismos, le hacen daño a sus familias y ya no se permite la corrupción”, subrayó en su conferencia de prensa.

Resaltó que “si se cuenta con presupuesto, podemos enfrentar cualquier crisis”, y por eso “todos tienen que pagar impuestos”, porque las condonaciones están prohibidas, así como los monopolios y la defraudación fiscal.

“Ya no hay influencia que valga”. Y puso como ejemplo el caso de un fraude de alrededor de 10 mil millones de pesos en una operación simulada que hicieron en un día, para no pagar impuestos.

“Todo esto se termina, así es como vamos a tener presupuesto. Sin aumentar impuestos, sin aumentar el precio de los combustibles, sin endeudar el país vamos a sacar a México”, reiteró.

Mencionó que aún están pendientes denuncias contra despachos que se dedicaban a emitir facturas falsas. “Todavía existe esa banda de delincuentes de cuello blanco, pero ya están en curso denuncias”.

Que se vayan haciendo a la idea los defraudadores de que continuará el combate a la corrupción, agregó, después de que vivieron “en un paraíso fiscal. Todo el periodo neoliberal fue defraudar a la hacienda pública y se les permitía porque ellos financiaban a partidos, a candidatos. Eso ya se terminó, por más resistencias, por más campañas en contra nuestra”, subrayó.