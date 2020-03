Sin base científica, cierre de fronteras para frenar pandemia: Ssa

Ciudad de México. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sostuvo hoy que, a partir de criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cierre de fronteras no tiene un fundamento científico para contener la proliferación de las epidemias.

"Cerrar las fronteras no es posible sin causar un daño de consecuencias imprevisibles o descomunales a la sociedad. En el momento en que no se permite movilidad de las personas, se cancela posibilidad de tener alimentos, insumos de salud".

El subsecretario mencionó que, de acuerdo con las cifras difundidas por la OMS, el impacto real de la actual epidemia de coronavirus en cada país equivale al 0.001 de la población, lo "cuál no es menospreciar las implicaciones de la epidemia, pero si ponerla en su justa dimensión".

Insistió en que hay tres mil 500 millones de pesos disponibles para la compra de insumos con los que atender la pandemia.

En México está involucrado para responder a la emergencia todo el gobierno federal y los gobiernos estatales, señaló. Dijo que la Conferencia Nacional de Gobernadores jugó un papel muy importante, porque puso al servicio su disposición de actuar en un escenario de neutralidad política.

"Los gobernadores asumieron que la política no está involucrada en las decisiones", subrayó.

Destacó que la determinación de suspender las clases en todo el,país a partir del,próximo 23 de marzo fue decisión del Consejo Técnico y se determinó esa fecha para dar tiempo a la instrumentación de las medidas. Sin embargo, destacó que hay algunos estados que consideraron ya tener la metodología para anticipar la medida, lo cual contribuye a anticipar la prevéncion.

"Esta epidemia no va a ser corta, hemos dicho, que puede durar cuando menos doce semanas que es lo que llevo en China, llevo a un punto máximo y empezó a descender. No necesariamente por las medidas extremas adoptadas, pero está en vía ya de salida. Ese sería el escenario mínimo de duración que esperamos en México, pero podría extenderse más y haya repuntes secundarias que prolonguen las medidas de mitigación y control."

Lope Gatel dijo que si se anticipan demasiado las medidas preventivas "se agota la capacidad de la sociedad de mantenerlas, por eso no debemos actuando responsablemente , agotar a la sociedad. lección aprendida en 2010, se implantaron este estado de ansiedad que lee el en liderazgos políticos y se anticiparon decisiones que no eran indispensables en su momento. No agotemos las decisiones, enfoquemos en lo que sirve que es la higiene básica".

Pidió que no se le involucrara en agendas políticas porque es un funcionario con tareas técnicas que no se involucra en acciones políticas