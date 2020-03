Reduce AMLO actividades; dice que evita dar motivo a "que nos ataquen"

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que reducirá su actividad en una gira a Oaxaca este fin de semana, para constreñirla sólo a recordar el aniversario del natalicio de Benito Juárez y que la conmemoración de la expropiacion petrolera se realizará mañana también con poca asistencia de gente.

"Voy a ir a Oaxaca, pedirle a la gente de Oaxaca, que en esta ocasión me reúna sólo con los pobladores de Guelatao. Que sea la ceremonia en Guelatao, ya va a haber tiempo para visitarlos. Esto para no dar pie a los cuestionamientos de que el presidente no está dando el ejemplo, o no se cuida. Que no tengan motivo para que nos ataquen. Pedirles eso a los oaxaqueños".

Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que las epidemias generan en la sociedad incertidumbre, por lo que pidió a los medios de comunicación mantener la serenidad, el orden y poner atención a los aspectos técnicos. Si no ocurre así, “hay confusión que permea a la ciudadanía".

Lope Gatell dijo que si se anticipan demasiado las medidas preventivas "se agota la capacidad de la sociedad de mantenerlas, por eso no debemos, actuando responsablemente, agotar a la sociedad.

Evocó la pandemia de influenza que llegó a México en 2009 y dijo que entonces "se anticiparon decisiones que no eran indispensables en su momento. No agotemos las decisiones, enfoquemos en lo que sirve que es la higiene básica".