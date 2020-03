Descarta AMLO polémica con Bukele; defiende respeto a derechos humanos

“No vamos a polemizar” con el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, a quien respetamos mucho, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Subrayó que la política definida en México para atender al coronavirus también es de respeto a los derechos humanos, “no caer en discriminar” ni en paranoia , por lo que se atenderá a todos, aunque estén infectados, sean del país que sean.

Ayer, el salvadoreño acusó a las autoridades mexicanas de “irresponsables”, al supuestamente permitir que 12 personas “confirmadas positivo” de Covid-19 abordaran en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un avión con destino a aquel país, situación que lo confrontó con el canciller Marcelo Ebrard Causaubón.

López Obrador señaló que México seguirá actuando como hasta ahora, sin confrontarse con nadie, y brindando atención a todos. Recordó que cuando empezó el Covid-19, permitió en Cozumel el desembarco de turistas que viajaban en un crucero, después de que en dos puertos “no los dejaron bajar. Eso es discriminatorio.

“Si había problemas porque estaban infectados, había que sacarlos para curarlos, atenderlos. Esto es elemental. No puede caerse en paranoia, en esos extremos, no. No estoy haciendo referencia al caso de El Salvador, tengo muy buena amistad con su presidente, son políticas que ellos llevan a cabo y nosotros respetamos”.

Pero “en el caso de los que se queden aquí, con nosotros, tienen toda la atención y la protección. Si están infectados, aquí los cuidamos, sean del país que sean. Es fraternidad universal y se demostró además de que no había problema, pero si hubiese habido enfermos los cuidamos aquí. Es un derecho elemental del ser humano ser atendido en cualquier parte del mundo.

“No vamos nosotros a polemizar con nadie, son nuestras políticas de atender a todos, y nuestra estrategia va a continuar con esto”, precisó López Obrador.