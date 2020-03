Gobierno integrará equipos para analizar impacto del Covid-19

Ciudad de México.En la primera reunión que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con los integrantes de su gabinete legal y ampliado se acordó integrar equipos de trabajo para analizar el impacto del coronavirus.



Así lo informó la secretaría de Economía, Graciela Márquez, al salir de Palacio Nacional.



Al igual que otros asistentes a la reunión privada, que duró casi dos horas, no quiso abundar sobre las instrucciones que dio el mandatario.



-¿Se trató el impacto del coronavirus? -se le insistió.



-Sí, entre otras muchas cosas hablamos de eso -respondió.



-¿Nos puedes comentar las medidas?



-No, porque nos pidió el presidente que mantuviéramos equipos de trabajo, y como no hemos decidido nada, no le puedo decir nada.



Pero “vamos a formar equipos de trabajo para el análisis”.



-¿Cómo estaría planeado?

-No lo sé todavía, mañana nos van a dar información -señaló en medio de una pertinaz lluvia en una entrevista de un minuto.



Ariadna Montiel, subsecretaria del Bienestar, indicó que se habló con el presidente López Obrador del avance de los programas prioritarios del gobierno, “de trabajar mucho, de no perder el ánimo”, mencionó, tras señalar que en la reunión no se tocó el tema del Covid-19.



“Hay un vocero del tema del coronavirus y cada quien con su programa”, sostuvo.



Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, escuetamente dijo “revisamos programas”.



Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, agregó que no estuvo en la reunión convocada por el mandatario federal, pero indicó que ante la propagación del Coronavirus, en el país “pues vamos bien, en serio”.



—Acaban de decir que podría haber más de 10 mil pacientes graves -en la conferencia vespertina sobre el avance del Cibd-19 en México-, ¿se tendrá capacidad? -se le comentó.



—En su momento tendremos que ir escalando hasta llegar a esos números; yo no dudo que tenemos la capacidad de conversión de los hospitales”.



—¿Podrían pedirle a hospitales privados que apoyen?



—Sí, claro que sí.



—¿O construir un hospital?



-No, no es necesario, indicó.



Al salir del encuentro, como otros funcionarios, el secretario de Agricultura , Víctor Villalobos se negó a comentar sobre los resultados de la reunión.



-¿Les prohibieron hablar o qué pasa? -se le inquirió.

-No -respondió y se alejó riendo.