AMLO: si hace falta me hago la prueba; lo que digan médicos

El subsecretario justificó la decisión de no realizar pruebas masivas para detectar casos: “Esta idea de ‘hay que hacernos todos la prueba’ o, ‘con mayor razón el Presidente tiene que hacérsela’, parte de una visión fuera de lugar en términos científicos. ¿Por qué razón? Ha crecido la idea de ‘todo mundo tiene que hacerse la prueba’ y entró una idea completamente carente de sentido técnico, de que México tiene pocos casos porque no hace pruebas”.

López-Gatell dijo que no tiene sentido efectuar las pruebas porque así no funciona la vigilancia epidemiológica, no es una prueba para uso clínico. No sirve de nada saber si es positivo o negativo porque durante esta epidemia no habrá un tratamiento para atenderlo , por lo que con este padecimiento las personas se curan solas , con su sistema inmunológico.

Sobre la actividad y salud del Presidente –de quien refirió que su fuerza es moral, más que de contagio –, agregó: Casi sería mejor que padeciera coronavirus, porque lo más probable es que él, como la mayoría de las personas, se va a recuperar espontáneamente y va a quedar inmune y entonces ya nadie tendría esta inquietud sobre él .