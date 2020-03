Subsecretario de Salud reportará al Senado situación del país por Covid 19

Ciudad de México. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, asistirá este martes a las 10:30 de la mañana a la reunión de la Junta de Coordinación Política (CUCOPO) del Senado para que explique a los coordinadores parlamentarios la situación del país por el coronavirus, las acciones a tomar y las que se estén implementando.

Ricardo Monreal, presidente de la JUCOPO y coordinador de los senadores de Morena, entrevistado en el Senado informó lo anterior e insistió en que “si mañana el subsecretario o el consejo de científicos recomienda que se cierre el Senado, se hará, pero por lo pronto mañana López-Gatell nos explicará cuál es la situación y qué medidas adoptar.

Lo primero es actuar “con cautela, prudencia, no generar terror ni pánico en la población porque esto provoca la compra de pánico y desabasto y la alteración en la vida comunitaria, sin tampoco exagerale a la tranquilidad y a que todo está bien estamos en una emergencia sanitaria y que aun cuando no se ha ingresado a al fase 2 estamos en un proceso difícil, hoy el Senado tiene que actuar con mucha responsabilidad”.

Insistió Monreal en que hay que hacerle caso a la ciencia, no al estigma, no al rumor, no al cerco político si no a lo que la ciencia diga y se actuará en razón de ella y lo que representa al país mejor para evitar la propagación de la pandemia. Monreal subrayo al pleno del Senado sólo asistirán los senadores no se permitirá el acceso a asesores y el personal tiene que hacer caso a los avisos de utilizar gel antibacterial para poder estar en la sede legislativa. Dijo que habrá puertas sanitarias esto “se utilizará la pistola para detectar temperatura, se usan guantes y cubrebocas”.

Lo primero, subrayó es la salud, la vida es lo más importante y en esas condiciones estamos atendido irrestrictamente las indicaciones de la Secretaría de Salud, porque no queremos contribuir a la desinformación. Sotuvo que el grupo mayoritario (Morena) está evaluando de manera seria lo que está pasando y “sentimos que es la hora de la solidaridad, de la unidad nacional, de sumar esfuerzos con el presidente de la república y no partidizar acciones de salud, por eso se va a actuar con mucha prudencia”.