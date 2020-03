"Si hace falta, yo me hago la prueba" de coronavirus: AMLO

Ciudad de México. En el último balance de la situación de coronavirus en México, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell dijo hoy en la conferencia matutina presidencial que de los 53 casos confirmados sólo siete están activos, "la mayor parte de ellos en condiciones estables".

El funcionario aseveró que en términos generales la pandemia se encuentra activa en Europaa Occidental pero en Asia está en una clara fase de terminación.

Por su parte, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, consultado sobre si es necesario que él se haga la prueba del coronavirus, dijo: "Me ajusto al protocolo de salud pero es muy buena la pregunta, porque si hace falta, yo me hago la prueba del coronavirus, hago lo que me indiquen los médicos, Tomamos la decisión de dejar este asunto de salud pública en manos de técnicos, médicos".

Sobre una posible suspensión de giras, el presidente dijo que serán los técnicos de la Secretaría de Salud, entre ellos el subsecretario López-Gatell, quien lo decida, “no un politiquero columnista de la prensa vendida, como se le decía antes".

López-Gatell dijo que se está llegando al punto de inflexión, el momento en el que podría incrementarse el número de casos detectados, cuando pudiera recomendarse que algunas concentraciones masivas pudieran cancelarse o fragmentarse

La prueba no es de uso clínico

Sobre la prueba al presidente, el subsecretario dijo que es un asunto que carece de sentido técnico, pero con dos connotaciones, pues López Obrador es mayor de 60 años y como persona se le debe respetar su derecho a la privacidad. Pero como jefe de Estado hay que cuidarlo igual que a otras personas con tareas estratégicas.

Consideró que el mandatario no es una persona de especial riesgo por su convivencia con la gente, porque es potencialmente portador igual que cualquier otra persona.

Pidió que se pugne porque haya una colaboración entre la sociedad y él gobiernos sin agendas políticas y descalificó las críticas que cuestionan el número de pruebas que se realizan, porque "esta idea de que todo el mundo tiene que hacerse la prueba es carente de sentido técnico".

Decir que "México tiene pocos casos porque no hace pruebas" es equivocado, dijo López-Gatell. "Así no funciona vigilancia epidemiológica. No es una prueba para uso clínico. No sirve de nada saber si o o no." Porque se sepa o no qué tiene, en el mundo entero no existe un tratamiento específico para esta enfermedad, porque se cura sola con el sistema inmune".

López Gatel dijo que se mantendrán las medidas preventivas que incluyen la suspensión temporal de actividades no esenciales tanto para oficinas públicas como para el sector privado. Recomendó que si hay algunas tareas de oficina que se puedan efectuar desde la casa, sería conveniente que se proceda para evitar contagios.

Contra versiones sin confirmar

El mandatario reprochó la difusión de versiones sin confirmar sobre el caso. Relató que anoche, cuando llegó de Acapulco, "aterrizando ya estaba un mensaje de (Joaquín) López Dóriga, anunciando la primer muerte por coronavirus, Bajo y hay una nube de reporteros. Acosándome para que declarara sobre el primer muerto, si no iba a mandar pésame, hasta atropellantes. Afortunadamente el señor no ha fallecido, deseo que no le pase nada.Pero este ambiente no ayuda".

Aseguró que en este grupo de sectores molestos están medios de comunicación que recibían millones de pesos por publicidad, "muchos columnistas que recibían dinero, estaban subvencionados. imagínense cuántos años recibiendo millones de pesos y de repente termina eso, ya no podíamos seguir de esa manera".

Señaló que este tipo de epidemias no sólo genera miedo entre la gente, sino también la ambición por el dinero. Citó como ejemplo que hay quienes ofrecen equipos pretendidamente especializados para mediciones, pero descartó que se vayan a adquirir, así como que vaya a ocurrir una compra masivas de termómetros.

Por ello pidió guardar la calma y dejar que sean los médicos, científicos, especialistas quienes determinen cuáles son las medidas que deberían tomarse para enfrentar esta coyuntura. Confió en que vamos a salir adelante, "que haya tranquilidad, confianza".