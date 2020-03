Pide AMLO no realizar compras "exageradas"

Ante el incremento en las compras que se han realizado en relación con la situación del cornavirus, el presidente, Andrés Manuel López Obrador pidió a la población mantenerse tranquilo y “no hacer estas compras exageradas”, por lo que hay que comprar sólo lo que consumimos en circunstancias normales.

Durante su conferencia matutina, aseveró que “no ayuda hacer estas compras exageradas. No ayuda en nada porque eso si puede producir desabasto, inflación, no hace falta, No tenemos necesidad, hay productos suficientes, no va a haber escasez”.

Al hacer un llamado al “pueblo” a la concientización, dijo confiar en que, como siempre se ha hecho en circunstancias difíciles, pero descartó que se adopten medidas coercitivas para inhibir las compras masivas, “prohibido prohibir, vamos a hacerlo todo mediante la conciencia”.