Expertos de ONU urgen a no extralimitar medidas de seguridad por Covid-19

Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) urgieron a las autoridades de sus Estados miembros a no extralimitar medidas de seguridad en sus respuestas ante el brote de coronavirus, por lo que no deben incurrir en actos discriminatorios.

Los especialistas (13 relatores especiales, dos expertos independientes y dos grupos de trabajo) recordaron a las naciones que los poderes extraordinarios en situaciones de emergencia no deben ser utilizados para anular el disenso.

Por lo que advirtieron que algunos Estados e instituciones de seguridad podrían encontrar atractivo el uso de los poderes extraordinarios en situaciones de emergencia pues ofrece atajos.

“Si bien reconocemos la severidad de la actual crisis de salud y que el uso de los poderes extraordinarios en situaciones de emergencia está permitido por la ley internacional en respuesta a amenazas significativas, urgentemente recordamos a los Estados que cualquier respuesta de emergencia al coronavirus debe ser proporcionada, necesaria y no discriminatoria", enfatizaron en un posicionamiento público emitido este lunes desde Ginebra, Suiza.

Su llamado hace eco del reciente llamado de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de poner las garantías fundamentales en el centro de la respuesta ante el brote de coronavirus.

Los expertos internacionales indicaron que las declaraciones de estados de emergencia, ya sean por razones de seguridad o de salud, tienen claras guías en el derecho internacional.

“El uso de poderes extraordinarios en situaciones de emergencia debe ser declarado públicamente y debería ser notificado a los órganos de tratado correspondientes cuando derechos fundamentales, que incluyen el movimiento, la vida en familia y la asamblea, se vean significativamente limitados.

“Más aún, las declaraciones de emergencia basadas en el brote de Covid-19 no deberían ser usadas como base para atacar grupos particulares, minorías o individuos. No debería funcionar como acción represiva bajo la apariencia de proteger la salud ni debería ser utilizado para silenciar el trabajo de quienes defienden derechos humanos. Las restricciones definidas para responder al virus deben estar motivadas por objetivos legítimos de salud pública y no deberían ser utilizadas solamente para anular el disenso.”

El escrito es firmado por los relatores especiales sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Fionnuala D. Ní Aoláin; sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard; sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye; sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst; sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule; sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Daninius Püras; sobre el derecho a la educación, Koumbou Boly Barry; sobre el derecho a la privacidad, Joe Cannataci; sobre la libertad de religión o de creencias, Ahmed Shaheed; sobre el derecho al desarrollo, Saad Alfarargi; sobre la vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho a la no discriminación en este contexto, Leilani Farha; sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, Léo Heller; sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán.

Así como los expertos independientes sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional, Obiora C. Okafor; y sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Livingstone Sewanyana; y por los grupos de trabajo sobre la Detención Arbitraria y sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

“Para prevenir que dichos poderes excesivos se incrusten en los sistemas legales y políticos, las restricciones deberían ser adaptadas a la medida y deberían ser lo menos intrusivas posibles al tiempo que protejan la salud pública”. }

Finalmente, en países donde el virus vaya en declive, las autoridades deben buscar regresar a la normalidad y evitar el uso excesivo de los poderes en situaciones de emergencia para regular indefinidamente la vida cotidiana, remarcaron

“Alentamos a los Estados a permanecer firmes en mantener un enfoque de derechos humanos para regular esta pandemia, para favorecer el surgimiento de sociedades sanas, con base en el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos".